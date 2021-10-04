В Карпатах перевернулся автомобиль с туристами – водитель хотел заехать на вершину на джипе

По информации ГСЧС, мужчины 38 и 55 лет катались по горе на джипе. Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате джип катился с горы около 150 метров.

Спасатели из сел Нижние Ворота и Пилипец, прибывшие на место, оказали доврачебную помощь водителю, которого выбросило из машины почти сразу, и пассажиру, у которого заподозрили перелом позвоночника. Его зафиксировали на жестких носилках и вместе с водителем транспортировали к бригаде экстренной медицинской помощи.

Оттуда пострадавших перевезли в Воловецкую центральную больницу.

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