 

В Карпатах перевернулся автомобиль с туристами – водитель хотел заехать на вершину на джипе

04.10.2021, 18:16, Новости дня
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По информации ГСЧС, мужчины 38 и 55 лет катались по горе на джипе. Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате джип катился с горы около 150 метров.

Спасатели из сел Нижние Ворота и Пилипец, прибывшие на место, оказали доврачебную помощь водителю, которого выбросило из машины почти сразу, и пассажиру, у которого заподозрили перелом позвоночника. Его зафиксировали на жестких носилках и вместе с водителем транспортировали к бригаде экстренной медицинской помощи.

Оттуда пострадавших перевезли в Воловецкую центральную больницу.

https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya/posts/4490879744312222

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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