“Надеюсь, в ОП есть чем заняться, кроме этого”. Разумков сообщил о появлении фейкового Telegram-канала, который ведут якобы от его имени

Спикера спросили, принадлежит ли ему новосозданный Telegram-канал “Разумков Офіційно”.

“Нет, это не наш Telegram-канал. Не знаю, кто его создавал. Мы не создавали. Но, чтобы не распространялись фейки [скажу]: тот, который начал работать, если не ошибаюсь, вчера, не связан со мной или командой. Кому это выгодно? Я не знаю, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно”, – ответил он. Разумков анонсировал создание своего официального Telegram-канала и пообещал, что сообщит об этом.

Журналистка отметила, что есть информация, что якобы фейковый канал создали в Офисе президента.

“Надеюсь, что в Офисе президента есть чем заняться, кроме как создавать мои Telegram-каналы”, – ответил Разумков.

Позже пресс-секретарь спикера Рады Ольга Туний в Facebook призвала СМИ “не вестись на провокации” и не ссылаться на фейковый канал. Она опубликовала ссылку на официальный Telegram-канал Разумкова (он называется “Дмитро Разумков_Офіційно”).

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4288280014623988

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии “Слуга народа”, замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал сегодня, что готов занять должность вице-спикера.

СМИ писали, что Рада 5 октября проголосует за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова, а решающее голосование состоится 7 октября. Сам Разумков говорит, что процедура займет больше времени, но не более 10 дней.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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