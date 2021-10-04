 

“В Instagram ты эти деньги можешь заработать за два часа”. Звезда “Крепостной” Денисенко рассказала, какой гонорар получает за съемочный день

04.10.2021, 18:16, Новости дня
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“Сейчас очень много украиноязычных проектов. Конечно, мы сбрасываем цену, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому приблизительно $500–600 за съемочный день. Но съемочный день может быть 12 часов и в холоде, голоде. Это не просто так. А в Instagram ты эти деньги можешь заработать за два часа, сделав серию [рекламных] Stories”, – рассказала актриса.

По словам Денисенко, Instagram может приносить ей больше денег, чем съемки в кино и сериалах. Сейчас на страницу актрисы подписано 237 тыс. фолловеров.

Контекст:

Наталия Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Кроме сериала “Крепостная”, который транслировал телеканал СТБ, Денисенко снималась в фильмах и сериалах “От любви до ненависти”, “Дорога домой”, “Полюби меня такой”, “За витриной”, “Спецы”, “Рецепт любви”, “Центральная больница”, “Столетие Якова”, “Сказка старого мельника”, “Село на миллион”, “Ночь святого Валентина”. 

Актриса замужем за коллегой Андреем Фединчиком. Пара воспитывает сына Андрея (2017).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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