Мнение: Без тайги
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По радио вполуха слушаю какую-то передачу про бардов, звучит любимая мной в детстве строфа Высоцкого:
Слышу – не плачь,
Все в порядке в тайге!
Выигран матч
СССР-ФРГ,
Сто негодяев
Захвачены в плен,
И Магомаев
Поет в КВН.
И вдруг обжигающе понимаю – никого ведь больше нет! Ни СССР, ни ФРГ, ни Магомаева, ни самого Высоцкого… Только КВН почему-то еще есть.
Хочется закончить чем-то глубокомысленно-пошлым, типа “от прошлого остается только КВН” – но не буду.
От прошлого остается только КВН. Даже тайга уже сгорела к чертовой матери.
Источник: Размышления вольного социолога
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