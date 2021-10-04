 

Мнение: Без тайги

04.10.2021, 18:14, Разное
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По радио вполуха слушаю какую-то передачу про бардов, звучит любимая мной в детстве строфа Высоцкого:

Слышу – не плачь,
Все в порядке в тайге!
Выигран матч
СССР-ФРГ,

Сто негодяев
Захвачены в плен,
И Магомаев
Поет в КВН.

И вдруг обжигающе понимаю – никого ведь больше нет! Ни СССР, ни ФРГ, ни Магомаева, ни самого Высоцкого… Только КВН почему-то еще есть.
Хочется закончить чем-то глубокомысленно-пошлым, типа “от прошлого остается только КВН” – но не буду.
От прошлого остается только КВН. Даже тайга уже сгорела к чертовой матери.

Источник: Размышления вольного социолога



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