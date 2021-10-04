Мнение: Без тайги

По радио вполуха слушаю какую-то передачу про бардов, звучит любимая мной в детстве строфа Высоцкого:

Слышу – не плачь,

Все в порядке в тайге!

Выигран матч

СССР-ФРГ,

Сто негодяев

Захвачены в плен,

И Магомаев

Поет в КВН.

И вдруг обжигающе понимаю – никого ведь больше нет! Ни СССР, ни ФРГ, ни Магомаева, ни самого Высоцкого… Только КВН почему-то еще есть.

Хочется закончить чем-то глубокомысленно-пошлым, типа “от прошлого остается только КВН” – но не буду.

От прошлого остается только КВН. Даже тайга уже сгорела к чертовой матери.