В России отменили массовые мероприятия

…из-за ситуации с COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в РФ отменили все массовые мероприятия. Слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой приводит РИА Новости.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — пояснила она. Попова добавила, что ни в одном из регионов не было разрешено проводить мероприятия с участием более трех тысяч человек, а лишь в двух субъектах — с участием от тысячи человек до трех тысяч.

За последние сутки в РФ выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом, что стало максимумом со 2 января. Умерли за тот же период от инфекции 883 человека.

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