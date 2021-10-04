 

В России отменили массовые мероприятия

04.10.2021, 18:08, Разное
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…из-за ситуации с COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в РФ отменили все массовые мероприятия. Слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой приводит РИА Новости.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — пояснила она. Попова добавила, что ни в одном из регионов не было разрешено проводить мероприятия с участием более трех тысяч человек, а лишь в двух субъектах — с участием от тысячи человек до трех тысяч.

За последние сутки в РФ выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом, что стало максимумом со 2 января. Умерли за тот же период от инфекции 883 человека.

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Источник: Новая газета



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