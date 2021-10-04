 

Найден способ ускоренного образования нефти

04.10.2021, 18:04, Новости дня
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Известно, что в природных условиях для образования нефти необходимы миллионы лет. Однако в отдельных месторождениях находят ее в значительно большем возрасте. Сколько же нужно времени современной индустрии, чтобы искусственно создать черную горючую жидкость?

Оказалось, что всего несколько часов, если использовать технологию гидротермального сжижения. Такие эксперименты уже проводились, и они завершились успешно.

Как поясняют ученые, для получения нефти годятся любые отходы органического происхождения, даже бытовой мусор и сточные воды. Если применить данную технологию, все это превращается в ценное сырье, а сами отходы жизни и деятельности человека становятся уже не проблемой, а новыми источниками доходов для бизнеса.



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