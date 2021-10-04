Ученые впервые смогли оживить сердце после заморозки

В Соединенных Штатах ученые медики впервые применили новую технологию оживления тканей после глубокой заморозки. В результате удалось восстановить работу сердца, сообщают источники.

По словам экспертов, это настоящий прорыв в области медицины. В частности, когда технология будет доведена до совершенства, значительно расширятся возможности в области трансплантологии.

Напомним, что на сегодня медицина жестко ограничена сроками хранения (перевозки) отдельных органов для пересадки. Из-за этого трансплантация стала очень сложной и дорогостоящей задачей. Заморозка и успешная разморозка решает данные проблемы. И все же для широкого использования новой технологии как минимум понадобятся еще годы.