Ученые впервые смогли оживить сердце после заморозки

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04.10.2021, 18:04, Новости дня
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В Соединенных Штатах ученые медики впервые применили новую технологию оживления тканей после глубокой заморозки. В результате удалось восстановить работу сердца, сообщают источники.

По словам экспертов, это настоящий прорыв в области медицины. В частности, когда технология будет доведена до совершенства, значительно расширятся возможности в области трансплантологии.

Напомним, что на сегодня медицина жестко ограничена сроками хранения (перевозки) отдельных органов для пересадки. Из-за этого трансплантация стала очень сложной и дорогостоящей задачей. Заморозка и успешная разморозка решает данные проблемы. И все же для широкого использования новой технологии как минимум понадобятся еще годы.



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