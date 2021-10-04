 

Актер Николай Лещуков назвал имя убийцы Игоря Талькова

04.10.2021, 17:54, Разное
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Известный певец Игорь Тальков умер из-за огнестрельного ранения
6 октября 1991 года. Незадолго до этого артист поссорился с певицей Азизой, после завязалась драка и в него кто-то выстрелил. Со дня трагедии, произошедшей возле гримёрки в “Юбилейном” в Санкт-Петербурге, прошло уже 30 лет, но споры вокруг неё не утихают до сих пор. Друг Талькова рассказал свою версию событий того злополучного вечера.

Актёр “Бригады” и “Дальнобойщиков” Николай Лещуков считает, что неустановленным убийцей Талькова является экс-телохранитель Азизы. Более того, Лещуков отметил, что информация к нему поступила из первых уст

от убийцы.

По словам Лещукова, после событий в “Юбилейном” бывшего охранника певицы как подменили: он замкнулся, стал одиночкой, отгородился от внешнего мира в посёлке Трёхсвятское и не приглашал гостей. Приятель признался актёру в содеянном со словами
“Кто убил, кто убил? Да я убил!”, когда тот приехал с рассказом об очередном расследовании.

Со слов убийцы Лещуков рассказал, что Тальков ударил бывшего охранника Азизы по голове и осыпал его бранью, пока тот лежал на полу. Мужчина не смог это вытерпеть и нажал на курок. Николай заявил, что убийца сделал это не специально и уже получил своё
— якобы после этого его жизнь пошла под откос.



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