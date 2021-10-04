 

Оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода

04.10.2021, 17:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомпания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», – приводит сообщение компании РИА «Новости».

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, также сообщили в компании.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом». Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.



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