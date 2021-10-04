Политолог указала на опыт и подготовку нового главы Владимирской области

Авдеев совершенно готов к тому, чтобы встретиться лицом к лицу с проблемным наследием Владимира Сипягина, сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Ранее новым врио владимирского губернатора был назначен экс-мэр Обнинска Александр Авдеев.

«Назначение Александра Авдеева – это закономерный пример нынешней кадровой политики. У человека и муниципальный, и региональный опыт управления. Авдеев прошел так называемую «школу губернаторов» (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС), он выпускник первого потока. Авдеев совершенно готов к тому, чтобы встретиться лицом к лицу с проблемным наследием Владимира Сипягина», – говорит руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

После трех лет правления Владимира Сипягина Авдееву в регионе Авдееву «придется разбираться, в первую очередь, с экономикой и с социальной сферой». «Кроме того, с дорогами во Владимирской области просто беда. Это заметно невооруженным глазом», – посетовала эксперт ЭИСИ.

Авдеев ранее не работал во Владимире, – его карьера была связана, в основном, с Калужской областью, однако в данном случае это будет не минусом, а плюсом – с учетом местной «усложненной специфики внутриэлитных отношений», считает Соколова. «В самой Владимирской области выбрать своего управленца было бы сложно, так чтобы не вмешаться во все эти их завязки. Авдеев – высокопрофессиональный, опытный управленец. Он не станет сильно вмешиваться в местные бизнес-расклады, а будет решать задачи, поставленные перед ним федеральным центром – в целях развития региона в целом. Поэтому назначение Авдеева – вполне разумное решение», – считает Соколова.

По ее словам, сейчас в РФ среди экспертов уже не приняты разговоры о «варягах». «Все это осталось в прошлом. Молодой интеллигентный человек (Авдееву – 46 лет) может оказаться вполне подходящей фигурой для Владимирской области. Стоит напомнить, что Калужская и Владимирская области относительно рядом. Они относительно похожи. Все ездят друг к другу. Не сказать, чтобы там жило некое совсем оседлое население с особым владимирским национализмом», – подытожила Соколова.

В конце сентября глава Владимирской области Владимир Сипягин решил перейти на работу в Госдуму, сложив с себя полномочия губернатора. По словам Сипягина, новая работа даст ему более широкие возможности для отстаивания интересов региона. В понедельник в Кремле получили его заявление об отставке.

Позже президент Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы седьмого созыва Александром Авдеевым, предложив ему стать врио губернатора Владимирской области. Получив согласие, президент подписал соответствующий указ.

Как сказал Авдеев президенту, у него «есть опыт муниципальной, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на федеральном уровне в том числе», а также опыт законодательной работы. «Это тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области», – уверен новый глава региона.

Последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от «Единой России». Ранее он занимал посты вице-губернатора Калужской области и мэра города Обнинск.

Как сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко, досрочные выборы главы Владимирской области пройдут в сентябре 2022 года в единый день голосования.