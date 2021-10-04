 

В Грузии начались совместные учения с Азербайджаном и Турцией

04.10.2021, 17:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Грузии начались учения Eternity 2021 с участием азербайджанских, турецких и грузинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов», – приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства, учения продлятся до 8 октября.

В учениях участвуют 200 военных, в частности, будет отработан сценарий по защите безопасности нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан.

Ранее Минобороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном 5-8 октября в Нахичеване на границе с Арменией.



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