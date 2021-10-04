Для тех, кто еще не успел обновить гардероб: актуальные осенние аутфиты для следящих за модой женщин

Если вы давно не обновляли свой осенний гардероб, самое время отправиться за покупками. Сейчас во многих магазинах действуют сезонные распродажи на новые коллекции. Единственная трудность заключается в многообразии выбора. Как среди такого невероятного количества предложений обратить внимание на что-то действительно стоящее? Предлагаем вам держать курс на тренды этого сезона. С их помощью вы сможете создать невероятные осенние образы.

Классический тренч

И хотя солнечные дни совсем скоро окончательно сменит пасмурная погода, классический тренч песочных оттенков станет для вас неплохим вложением. По оценкам экспертов, мода на плащи пройдет еще не скоро. Если вы не успеете насладиться ношением обновки этой осенью, вы сможете наверстать упущенное в сезоне 2022.

Ну а пока под классический тренч можно надевать длинные юбки, объемные свитера, кроссовки, ботильоны и любую другую удобную обувь. Это позволит вам чувствовать себя максимально комфортно при ветреной погоде.

Кожаные куртки оверсайз

Текущая осень подарила нам тренд на кожу. Правда, актуальные кожаные изделия стали более объемными и разноцветными. Помимо распространенных черных курток, в продаже есть аналоги коричневого, бежевого, молочного, бордового, темно-синего и оливкового оттенков. С такими куртками можно носить все, что угодно, в том числе принтованные юбки. Главное – подобрать правильную обувь.

Дутый пуховик

Как только окончательно похолодает, пуховики и стеганые пальто вытеснят из гардероба и тренчи, и косухи. Обращайте внимание на дутые пальто, поверх которых можно надевать ремень. Предпочтительные оттенки – коричневый, песочный и хаки. Носить такую теплую вещицу можно с ботинками челси.

Укороченная дутая куртка

Укороченную дутую куртку оверсайз можно носить в прохладную сухую погоду, сочетая ее с трикотажными макси-комплектами, джинсами и кожаными штанами. Чтобы приготовиться к капризам погоды, надевайте на ноги обувь на платформе или на тракторной подошве.

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Пальто прямого кроя

И хотя куртки и пуховики считаются наиболее практичными вариантами на позднюю осень, классическое пальто прямого кроя является несомненным фаворитом этого осеннего сезона. Приобретите длинное бежевое пальто, и вы не пожалеете потраченных денег. Возьмите модель на размер больше, и тогда вы сможете утепляться без ущерба для собственного комфорта.

Носите под пальто трикотажные платья в рубчик, брючные костюмы, а также свитера с короткими юбками. Если вам нравится спортивный стиль, вы можете надеть пальто поверх своих любимых джоггеров и белых кроссовок.

Тем, кому не нравятся бежевые оттенки, советуем приобрести клетчатое или темно-синее пальто. Эта модель идеально дополнит комплект из джинсов, белой рубашки и джемпера в холодных оттенках.