Мнение: Ящик Пандоры, решоринг и государственные заводы

1. Хакеры выложили очередное огромное досье на любителей офшоров. Как известно, коррупция не знает границ — она процветает в том числе в тех странах, которые делают вид, будто коррупции в них почти нет. В использовании офшорных схем ухода от налогов были уличены 35 мировых лидеров и 400 чиновников:

https://lenta.ru/brief/2021/10/03/pandorapapers/

Из интересного: на горячем попались весёлый президент наших недалёких соседей и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Тот самый мистер Блэр, во время правления которого середине 2000-х годов британские СМИ начали раскачивать русскую тему, обвинять Россию в коррупционности и недемократичности.

2. Глобализация потихоньку сворачивается. Западные корпорации, торгующие одеждой, переносят производство из Восточной и даже Южной Азии поближе к Европе:

https://lenta.ru/news/2021/09/30/ben/

Итальянский ритейлер Benetton, наряду с другими модными брендами, разочаровался в Азии, заявив о переносе производства из региона, поскольку из-за сбоев в цепочках поставок и роста цен на логистику шить там стало невыгодно, сообщает Reuters.

В конце 2022 года Benetton намерен вдвое сократить производство в Азии, перенеся заводы в Сербию, Хорватию, Турцию, Тунис и Египет. Генеральный директор компании Массимо Ренон заявил, что ритейлер пойдет на такой шаг, чтобы приблизить производство к Европе — своему основному рынку.

В 2021 году Benetton уже вывел более 10 процентов производства из таких стран, как Бангладеш, Вьетнам, Китай и Индия. «Это стратегическое решение — иметь больший контроль над производственным процессом, а также над транспортными расходами», — сказал Ренон.

Он считает, что решоринг — процесс возврата в страну производства, ранее перенесенного в страны с более дешевой рабочей силой, поможет контролировать цепочки поставок и сократит время выполнения заказов.

Если стоимость логистики становится критичной даже для одежды, дело плохо. Возможно, причина в сложностях из-за коронавируса, или же в росте цен на энергию.

Но проблема не только в логистике. Уровень жизни в Китае, да и во Вьетнаме с Индией, постепенно растёт, так что тамошний народ более не готов работать за миску риса. Кроме того, технологии никто не отменял. Хорошо организованная фабрика по производству одежды зависит от уровня зарплат куда как меньше, чем раньше: современные станки позволяют поднять производительность до такой степени, что даже высокие зарплаты рабочих перестают существенно влиять на цену товара.

3. Дискуссионное мнение от основателя проекта «Сделано у нас». Он считает, что строить государственные заводы на бюджетные деньги (голубая мечта наших левых неоиндустриализаторов) – это далеко не всегда хорошая идея:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/cccr-net-30-let-no-mnogie-etogo-tak-i-ne-poniali-612ce20bfc5ca67ceb6ba33e

Допустим, Путин решил что нашей стране обязательно нужен завод по производству удобрений. Из бюджета выделены деньги, завод построен, Минпромторг назначает на него директора. Ну все как в СССР. Хорошо?

Конечно, скажут застрявшие в СССР, так и нужно, что в этом плохого?

А вот что. В стране есть крупные производители удобрений, такие как Уралкалий, Фосагро, Акрон, ЕвроХим и другие. Получается государство, берет у этих компаний налоги, а потом за их же налоги создает им конкурента. Отлично, да? Собственными руками мочить своих же производителей за их деньги.

Но это еще не всё. А теперь представим, что частные производители оказываются эффективнее государственного. И что делать с заводом, на который потратили бюджетные деньги? Закрыть? Банкротить? Продолжать работать в убыток? Кто ответит за неудачное вложение бюджетных средств?

Поэтому, сегодня строительство заводов государством невозможно (кроме как стратегических, не предназначенных для получения прибыли).

При этом, конечно, у государства в руках есть масса рычагов, для того чтобы заставить бизнес строить заводы и развивать нужные отрасли. В последние годы созданы очень эффективные механизмы, такие как СПИК, Обратный акциз, СЗПК. Есть и различные механизмы финансирования: РФПИ, ВЭБ.РФ, РВК и т.д. Таким образом, конечно, государство может влиять на строительство нужных заводов, и делает это очень активно.

Но само строить заводы оно не может и не должно.

Конечно, строить заводы просто ради строительства заводов, не следует: нужно всегда просчитывать реальную потребность экономики в новом производстве. Но в тех отраслях, где конкуренция планируется только или преимущественно с зарубежными производителями, государство вполне может активно вмешиваться и строить новые предприятия.

Проблема в том, что свежеоткрытые государственные заводы практически всегда убыточны. Чтобы долго не объяснять, почему, укажу на очевидное обстоятельство — если бы такие заводы были прибыльны, бизнес открыл бы их самостоятельно, на собственные деньги.

Мечтающие о государственных деньгах всегда тушуются, когда им задают прямой вопрос: «почему не возьмёте кредит в банке?». Ведь им известен ответ: потому что банк откажется давать кредит под их авантюру.