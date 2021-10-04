Эксперт Хачатурян раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой

Слава певицы и ведущей Ольги Бузовой многим хейтерам не дает покоя. Эксперт Михаил Хачатурян для сайта “Кадара” раскрыл секрет ее популярности.

Ольга Бузова продолжает являться одной из обсуждаемых персон в медиапространстве, несмотря на то, что в адрес нее звучит очень много критики. Основным механизмом привлечения внимания в социальных сетях является не только присутствие команды профессионалов, но и высокая склонность самого блогера к эпатажу. Ключевой задачей любого блога считается не только донести до аудитории послания, важно еще каким-то образом поразить общественность. Опираясь на данное правило, появляется как можно больше блогеров, решающихся на экстремальные съемки.

Если говорить об Ольге Бузовой, то она является «талантливым эпатажником». Она поражала публику еще со времен проекта «Дом-2». В команде знаменитости работать довольно легко, поскольку знаменитость способна без проблем подстраиваться по те или иные обстоятельства. Она не лишена артистизма, а эта черта очень ценится, как в блогинге, так и на телевидении.

Пиарщики Ольги Бузовой делают ставки на максимальный эпатаж. В качестве примера Хачатурян привел участие знаменитости в постановке «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Этот ход был довольно рискованным, но в итоге он обернулся выгодой.

Многим блогерам необходимо поучиться у Ольги Бузовой, как нужно вести социальные сети. Она умеет сосредотачивать внимание аудитории. Ее подписчики постоянно ждут новых зрелищ, а знаменитость готова им дать подобный контент.

Источник: kadara.ru