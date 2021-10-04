Во Владивостоке рухнула часть железнодорожного моста

Во Владивостоке произошло обрушение части железнодорожного моста. В результате инцидента, зафиксированного 4 октября, никто не пострадал.

Подробности случившегося выясняются. Известно, что ЧП произошло в районе улицы Спортивной. В районе инцидента образовалась большая пробка.

Известно, что обрушение моста произошло в той части, где проложен путь для грузовых поездов. Пассажирские составы по нему не ходят. Дорога для передвижения автомобилей расположена прямо под этим мостом. Часть массивной конструкции внезапно рухнула именно на нее.

Пока движение транспорта в районе аварии закрыто. В ГИБДД отметили, что часть моста рухнула после проезда массивной фуры, пишет портал iReactor.