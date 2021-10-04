 

В Кремле рассказали о готовности Путина встретиться с Зеленским

04.10.2021, 17:40, Разное
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Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, сначала нужно выбрать темы, которые будут обсуждать Путин и Зеленский. Пока для двусторонних переговоров двух лидеров нет никаких предпосылок. В частности, новых элементов по данному вопросу пока не появилось. В то же время Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Украинский глава также изъявлял такое желание, пишет «Политэксперт».

Впервые о возможной встрече двух лидеров заговорили минувшей весной. Путин заявил, что готов провести переговоры с коллегой в Москве. Сам же Зеленский сообщил, что важна суть данной встречи, а не место, где она состоится. В Кремле заявили, что темой диалога должны стать вопросы двусторонних отношений стран.



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