В Кремле рассказали о готовности Путина встретиться с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сначала нужно выбрать темы, которые будут обсуждать Путин и Зеленский. Пока для двусторонних переговоров двух лидеров нет никаких предпосылок. В частности, новых элементов по данному вопросу пока не появилось. В то же время Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Украинский глава также изъявлял такое желание, пишет «Политэксперт».

Впервые о возможной встрече двух лидеров заговорили минувшей весной. Путин заявил, что готов провести переговоры с коллегой в Москве. Сам же Зеленский сообщил, что важна суть данной встречи, а не место, где она состоится. В Кремле заявили, что темой диалога должны стать вопросы двусторонних отношений стран.