 

Мнение: Неизвестно что

04.10.2021, 17:36, Разное
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Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.

Потрясающая прозорливость. Практическая ценность прогноза китайского коллеги Анны Поповой равна нулю, но вот меры предлагается принимать далеко не абстрактные. Гао Фу фактически предложил создать глобальную координационную структуру, которая получит право определять уровень и степень угроз, а также выдавать обязательные рекомендации для национальных правительств.

Санитарные врачи, которые ранее обладали весьма скромным набором полномочий, теперь хотят стать глобальными игроками, причем вне зависимости от реальности угроз. Неизвестный вирус с неизвестными характеристиками, который возникнет неизвестно когда — идеальный инструмент захвата и узурпации властных полномочий. Другой вопрос, пустят ли их за стол, где принимаются решения — но желания у этих людей хоть отбавляй.

Источник: Эль Мюрид



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