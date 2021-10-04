 

Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии “все перемешала, и готово”

04.10.2021, 17:22, Новости дня
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Для приготовления понадобятся:

400 мл кефира или питьевого йогурта; 
200 г манки; 
100 мл растительного масла;
160 г муки; 
130 г сахара;
16 г ванильного сахара;
2 ч. л. разрыхлителя;
четыре яблока.

“Рецепт из серии – все перемешала, и готово. Манник готовится за несколько минут, но получается пухленький и влажный”, – анонсировала приготовление блюда кулинарный блогер.

Для теста необходимо смешать все ингредиенты, добавить нарезанные и очищенные яблоки.

“По желанию можно добавить немного корицы. Долго перемешивать не надо – главное, чтобы все яблоки оказались в тесте”, – отметила эксперт.

Готовое тесто выкладывается в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 40 минут.

ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTub

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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