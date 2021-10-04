Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии “все перемешала, и готово”
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Для приготовления понадобятся:
400 мл кефира или питьевого йогурта;
200 г манки;
100 мл растительного масла;
160 г муки;
130 г сахара;
16 г ванильного сахара;
2 ч. л. разрыхлителя;
четыре яблока.
“Рецепт из серии – все перемешала, и готово. Манник готовится за несколько минут, но получается пухленький и влажный”, – анонсировала приготовление блюда кулинарный блогер.
Для теста необходимо смешать все ингредиенты, добавить нарезанные и очищенные яблоки.
“По желанию можно добавить немного корицы. Долго перемешивать не надо – главное, чтобы все яблоки оказались в тесте”, – отметила эксперт.
Готовое тесто выкладывается в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать манник необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 40 минут.
ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTub
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