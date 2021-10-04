 

В Кировоградской области два человека насмерть отравились грибами

04.10.2021, 17:22, Новости дня
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“В течение двух суток в государственное учреждение “Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины” поступило два экстренных сообщения о смертельных случаях отравления грибами”, – говорится в сообщении.

2 октября от отравления скончалась 53-летняя жительница Кропивницкого, а 3 октября умерла 69-летняя жительница Светловодска.

“За последние три недели на Кировоградщине пять человек отравились грибами, для трех из них это закончилось трагически”, – добавили в центре.

В учреждении призвали украинцев не собирать дикорастущие грибы, а тех, кто уже почувствовал первые симптомы недомогания, – не заниматься самолечением.

Контекст:

Об отравлениях грибами, в том числе смертельных, в этом году сообщали также в Черниговской, Львовской, Винницкой областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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