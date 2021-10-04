Мамедов: РФ устанавливает эффективный контроль над ОРДЛО. Украина не должна ограничиваться заявлением о недоверии к “выборам” или нотами протеста

“Выборы” в оккупации: к чему готовиться Украине после избрания Госдумы РФ.

Российская Федерация официально объявила результаты “выборов” в новую Госдуму. Чуда не произошло: правящая партия набрала наибольшее количество голосов избирателей.

Украина, ЕС, США и страны цивилизованного мира не признали такое “волеизъявление”.

Впервые к избирательной кампании были привлечены украинцы с оккупированных частей территории Донецкой и Луганской областей, в частности с помощью онлайн-голосования.

После выборов благодаря украинским СМИ стало известно о миллиардных вливаниях РФ в оккупированную часть Донбасса на их социально-экономическое развитие.

Что это, как не установление эффективного контроля над оккупированными территориями или даже попытка эскалации вооруженного конфликта, и как следствие, дестабилизация внутри Украины?

А, следовательно, Украина не должна ограничиваться лишь заявлением о недоверии к “выборам” или нотой протеста, а открыть новый правовой фронт борьбы или хотя бы активизировать уже запущенные процессы.

“Теперь мы точно знаем, что Россия имеет отношение к Донбассу и мы живем в оккупации, а не в республиках”, – осторожно рассказывают моей команде украинцы, которые восемь лет выживают в условиях вооруженного конфликта на оккупированной территории в Донецкой области.

Они имеют “паспорта” псевдореспублик, но им пока правдами и неправдами удается не быть втянутыми в процедуру принудительной паспортизации РФ. Ведь механизм такой: сначала так называемые документы фейковых формирований, затем – российское гражданство.

По информации управления по вопросам миграции МВД РФ по Ростовской области, на конец июля было выдано более 519,5 тыс. паспортов РФ гражданам Украины – жителям ОРДЛО, “паспорта” псевдореспублик получили почти 1,4 млн человек.

“Мы не знаем, впустит ли Украина нас на свою территорию, если получим паспорт РФ”, – задается вопросом женщина, хотя признает, что работать в бюджетной сфере и не иметь такого паспорта достаточно проблематично.

Именно бюджетники и должны были стать тем основным электоратом, на который делали ставку российские власти и подконтрольные ей оккупационные администрации.

Их легче контролировать, заставлять и шантажировать, ведь для жизни в условиях оккупации эти люди получают достаточно весомый доход – в среднем 15 тыс. руб (около 5 тыс. грн), максимально – до 50 тыс. руб (более 16 тыс. грн).

“В обязательном порядке бюджетники, которые получили паспорта и в основном – это электронное голосование”, – говорит еще один житель оккупированного Донецка.

По данным украинских СМИ, подготовка к этому началась еще весной, ведь онлайн-голос требует получения индивидуального страхового номера (СНИЛС – страховой номер индивидуального личного счета) для регистрации на портале электронного голосования.

“Система предусматривает, что гражданин России заходит в нее под учетными данными портала государственных услуг и может проголосовать удаленно. Это достаточно удобно для организации голосования на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, ведь участков Россия там не открывает, а возить большое количество людей сложно с точки зрения логистики и требует финансовых затрат”, – пишет проект “Радіо Свобода” “Донбас. Реалії”.

Вот эти все идентификаторы и пароли к порталу е-голосования бюджетники вынуждены предоставлять определенным лицам, например, руководителям учреждений, которые уже самостоятельно, без привлечения “избирателя”, голосовали в онлайн-режиме.

Для пенсионеров, большинство из которых получали СНИЛС прежде всего для соцвыплат, а не голосования, были организованы консультационные центры.

Кроме того, от студентов, которые отказывались голосовать, требовали писать объяснения. Telegram-канал “Типичный Донецк” распространил скриншоты переписки студентов с руководством “университетов”, где требовалось подтвердить регистрацию на онлайн-голосование, в случае отсутствия – обязательная поездка в Ростовскую область на участки.

По данным правозащитников, в голосовании приняли участие около 200 тыс. граждан Украины на оккупированных территориях на Донбассе.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, речь идет о 230 тыс. человек, которых принудительно вывезли для голосования на территорию РФ, еще 150 тыс. работников бюджетной сферы и студенты – проголосовали онлайн.

В оккупированном Крыму, учитывая невысокую явку, проголосовали около 750 тыс. человек.

Еще один факт. По спискам правящей партии в Госдуму прошли такие одиозные личности, как Алексей Черняк и Константин Бахарев, а также Александр Бородай и Захар Прилепин.

Первые двое от Крыма – подозреваемые в государственной измене и шесть лет назад Украина объявила их в международный розыск. Двое последних – непосредственно участвовали в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований РФ.

Бородай – возглавлял оккупационную администрацию в оккупированной Донецкой области и является фигурантом уголовных производств в Украине.

Таким образом, инновация в виде “выборов” на Донбассе это не только попытка РФ легализовать представителей незаконных вооруженных формирований, но и установление эффективного контроля РФ над оккупированными территориями.

Не стоит в перспективе исключать и того, что с точки зрения РФ (немеждународного права), это может привести к эскалации ситуации, в том числе активизации боевых действий для “защиты граждан РФ”.

Украина, ЕС, США, Великобритания, Турция, Грузия не признали результаты “выборов” в Госдуму РФ из-за нарушения территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Поэтому политическая позиция цивилизованного мира зафиксирована: это грубое нарушение международного права и украинского законодательства.

Однако такая политическая позиция должна быть подкреплена надлежащей правовой оценкой этих действий страны-агрессора, а Украине сверхважно развернуть правовой фронт войны в направлении противодействия РФ в паспортизации наших граждан на Донбассе.

Во-первых, украинская правоохранительная система должна наладить системное документирование фактов паспортизации на Донбассе с целью доведения ее принудительного характера со стороны оккупационных администраций.

Если автоматическая и принудительная паспортизация жителей Крыма очевидна для мира, фактически закреплена в законодательстве РФ и уже сейчас является предметом рассмотрения в Международном суде ООН и ЕСПЧ, то факты угрожающе нарастающей вроде “добровольной” паспортизации наших граждан на востоке должны быть задокументированы и должны получить надлежащую правовую оценку.

Такая политика паспортизации – не только вызов для безопасности нашей страны и дальнейшей реинтеграции наших граждан из этих оккупированных территорий, но и вызов в контексте правовой войны.

Доказать в судах нарушения норм международного права в этом кейсе будет сложнее, чем в крымском. А значит, это еще больше нуждается в качественной и профессиональной работе национальной системы правоохранительных органов, привлечении соответствующих экспертов.

Кроме того, надеюсь, что начатая работа по поводу эффективного контроля РФ на Донбассе будет доведена до логического финала и все факты будут переданы в Международный уголовный суд.

Во-вторых, важно проанализировать факты на предмет возможных нарушений Европейской конвенции о правах человека.

Так, в рамках межгосударственного дела №20958/14 Украина против РФ (re Crimea) ЕСПЧ признал наличие доказательств административной практики нарушений прав человека по автоматическому навязыванию российского гражданства нашим гражданам в Крыму по ст. 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Поэтому в случае качественно задокументированных Украиной доказательств такой системной политики РФ по навязыванию своего гражданства жителям востока и оценки его последствий это может также стать основанием для обращений в ЕСПЧ относительно этих нарушений.

Украине важно в целом предоставить соответствующую правовую оценку тому, что произошло в сентябре 2021 года в виде “волеизъявления” на наших оккупированных территориях.

Участников событий, свидетелей и жертв более чем достаточно, как и информации.

Это важно как в контексте доказательства в международных судах наличия у нас войны именно с РФ на Донбассе, так и в контексте оценки ущерба, к которому приводит такая фактически принудительная паспортизация.

И, в-третьих, граждане Украины на оккупированных территориях должны знать, что, даже имея паспорт РФ, они не теряют гражданства и связи с государством Украина.

Принудительная паспортизация, которая развернута РФ на всех оккупированных территориях, и ее последствия в виде уничтожения украинской идентичности, депортаций и так далее – это международное преступление и украинские органы прокуратуры уже квалифицировали его как нарушение законов и обычаев войны.

А, следовательно, жители оккупированных территорий, которые должны делать сложный выбор и получать паспорта страны-агрессора, – не преступники, а пострадавшие и их не ждет уголовное преследование.

Такая позиция, между прочим, совпадает и со взглядами наших граждан с подконтрольных территорий согласно общенациональному социологическому исследованию “Отношение украинцев к вопросам, связанным с преодолением негативных последствий вооруженного конфликта в Украине”.

Так, 46–47% опрошенных относятся к гражданству РФ, приобретенному жителями ОРДЛО и Крыма, с пониманием, потому что это “помогает людям выжить на этих территориях”. А 26% вообще не считают это гражданством.

Поэтому это в очередной раз подтверждает важность соблюдения принципа: мы возвращаем не только территории, но и людей!

Источник: “Украинская правда”

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