Новая искренность кумовства

Глава Сенного округа в Петербурге передала должность своей невестке в инстаграм-стиле.

Фото: инстаграм Наталии Астаховой

Избранная депутатом ЗакСа от «Единой России» глава муниципалитета «Сенной округ» Наталия Астахова демонстративно передала управление округом в родные руки, своей невестке Анне Астаховой. Сделала это публично и выложила пост в своем Instagram. Впервые передача муниципальной должности по наследству подается с гордостью, как дело правильное и само собой разумеющееся.

Фото двух Астаховых, невестки и свекрови, сделано на фоне бюста великой княгини Марии Николаевны, любимой дочери императора Николая I, получившей в качестве свадебного подарка от отца Мариинский дворец. Сейчас там заседает парламент Петербурга, а бюст Марии Николаевны встречает высоких гостей, для которых иногда открывают парадный вход.

Астахова-старшая преисполнена гордостью за свою талантливую невестку и мать ее любимых внуков. «На муниципальной службе она встретила свою судьбу: вышла замуж за моего сына Никиту, родила дочь и сына», — говорит Астахова-старшая.

Только хруста французской булки не хватает, но это и не видео.

Феодальный клан

Все четыре муниципалитета Адмиралтейского района — «Сенной округ», «Коломна», «Екатерингофский» и «Адмиралтейский» — давно управляются практически одними и теми же людьми. В основном это прямые родственники Сергея Соловьева, экс-вице-спикера ЗакСа, а теперь депутата Госдумы, или его бывшие помощники и их родня.

В МО «Сенной округ», где многие годы главой работала Наталия Астахова, Соловьев делегировал самое дорогое — жену и дочь. Сначала в муниципалитет избралась его жена Людмила, а в 2014-м и дочь Алиса, бывшая тогда студенткой 19 лет от роду.

В 2017 году Алиса Соловьева была вынуждена сложить депутатские полномочия. Ее и папиными доходами тогда заинтересовалась организация «Трансперенси интернейшнл» (признана Минюстом иностранным агентом).

«Семья Соловьевых приобрела имущество, рыночная стоимость которого может составлять 38 млн рублей. При этом за предшествующие три года Сергей Соловьев с женой на двоих задекларировали доход в размере около 15 млн рублей, их дочь Алиса существенных доходов не имеет, так как является студенткой», — говорилось в сообщении «Трансперенси».

В Смольном заявили, что поставили эту ситуацию под контроль, однако никаких дальнейших шагов в отношении дочери Соловьева власти Петербурга не предприняли и не стали интересоваться, откуда у безработной девушки деньги на элитную квартиру.

Клан Соловьева в МО «Адмиралтейский» представляет бессменный глава муниципального совета с 2014 года Евгений Барканов — любящий муж старшей дочери Сергея Соловьева.

Депутат Госдумы VIII созыва Сергей Соловьев. Фото: soloviev-sa.ru

В предыдущем созыве депутатом МО трудилась Людмила Ясногородская — родная сестра жены Сергея Соловьева и Екатерина Кабанова — мать второй жены руководителя фракции «ЕР» в петербургском парламенте Александра Тетердинко, недавно со скандалом избравшегося в Госдуму в округе № 212.

Здесь же до 2019 года сидела муниципальным депутатом Ольга Нечаева — председатель ТИК № 1, одна из самых доверенных людей Сергея Соловьева. Глава ЦИК Элла Памфилова называла ее в числе прочих глав петербургских избиркомов с неоднозначной репутацией, но Нечаева продолжает рулить выборами в Адмиралтейском районе. Результат ее работы — избрание Наталии Астаховой депутатом ЗакСа.

По данным «Наблюдателей Петербурга», на выборах в сентябре 40 избирателей Адмиралтейского района, придя на участки для голосования, обнаружили, что в списке избирателей за них кто-то уже расписался и получил бюллетени. Возмущенным людям дали проголосовать, а ТИК № 1 в ответ на коллективную жалобу назвал это «единичным случаем» и «технической ошибкой». Избиратели обещали обжаловать действия избиркома в СК и прокуратуру.

В МО «Коломна» надзирать за порядком в муниципальном совете Сергей Соловьев отправил свою мать Нину Алексеевну Киселеву. Она там трудится не первый созыв. Здесь присутствует еще одна трудовая династия. Главой муниципального совета работает соратник Сергея Соловьева Олег Столяров, а депутатом — его сын и по совместительству заместитель главы Андрей Олегович Столяров.

МО «Екатерингофский» единственный, где нет прямых родственников Сергея Соловьева.

Видимо, уже не хватило людей. Но его интересы блюдет глава муниципального совета Олег Смакотин, известный скандалами во время муниципальных выборов 2019 года. Фамилию Смакотина знает даже глава ЦИК Элла Памфилова. Ее представитель приезжал летом 2019 года и вместе с оппозиционерами искал в Екатерингофском округе «пропавшую» избирательную комиссию: ИКМО вместо официального адреса перенесли на какой-то левый, чтобы желающие зарегистрироваться кандидатами не могли этого сделать.

Итоги подводить рано

Соловьевский клан в петербургской политике известен давно. Но это далеко не единственное место в городе, где друзья и родственники «держат территорию» для продвижения по службе и кланового обогащения.

Еще в 2015 году ФБК (признан Минюстом экстремистской организацией и иноагентом) опубликовал исследование клана экс-спикера городского парламента, а нынче депутата Госдумы Вячеслава Макарова. На примере Петроградского района было показано, как петербургская муниципальная политика завязана на кумовстве.

Вячеслав Макаров с дочерью Мариной Лыбаневой. Фото: пресс-служба Петроградского района Санкт-Петербурга

Тогда старшая дочь Макарова Марина Лыбанева занимала одновременно пост заместителя главы Петроградского района и депутата МО «Чкаловское», что напрямую противоречило закону. Родной брат Макарова Василий заседал в МО «Черная речка» (сейчас МО «Ланское»), а брат Николай был заместителем руководителя садово-паркового предприятия «Центральное» в Петроградском районе. Практически все муниципалитеты района возглавляли или работали в муниципальных администрациях сослуживцы Вячеслава Макарова по военно-космической академии им. Можайского. Ситуация за прошедшие годы не изменилась.

Так в чем отличие истории с передачей власти от одной Астаховой к другой от макаровской?

В том, что экс-спикер проворачивал свои дела не публично. Он не проводил торжественного мероприятия по случаю назначения дочери заместителем главы Петроградского района с размещением фото в Instagram и здравицами в адрес талантливого ребенка. Все всё знали, но никто об этом не говорил вслух.

Депутат петербургского парламента от «Единой России» Наталия Астахова открыла страницу новой искренности и практически назвала кумовство нормальным процессом формирования власти в Петербурге. «Округ возглавит 33-летняя Анна Астахова — экономист по образованию и моя невестка», — говорит она. Никого другого на эту должность, кроме «моей невестки», не нашлось да и найтись и не могло.

Сергей Ковальченко, специально для «Новой»

—