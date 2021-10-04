NASA на протяжении 14 лет безуспешно пытается создать новые скафандры для астронавтов

Как сообщают компетентные источники, специальный проект, осуществляемый под эгидой NASA, получил название Artemis. Он стартовал 14 лет назад и «съел» уже более 420 миллионов американских долларов. Но поставленной цели достичь так и не удалось.

А состоит она в том, чтобы создать современный образец скафандра для американских астронавтов. Он нужен для более безопасного выхода в открытый космос, например, с борта МКС, а также для будущих пилотируемых полетов на Луну.

Недавно стало известно, что NASA отказывается от идеи создать такие скафандры самостоятельно. Теперь представители агентства готовы воспользоваться услугами частных компаний. На оплату их услуг американцы намерены потратить до одного миллиарда долларов.