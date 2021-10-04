Американцы завершили проектирование телескопа «Роман»
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Как стало известно от представителей NASA, вскоре начнутся первые испытания отдельных узлов нового космического телескопа «Роман». Проектные работы уже полностью завершены, говорят специалисты.
Данный телескоп будет работать в инфракрасном диапазоне. Одной из задач аппарата станет изучение темной материи и темной энергии. Также ученые рассчитывают с его помощью сделать множество новых астрономических открытий. Широкоугольная камера позволит вести съемку с разрешением 228 мегапикселей.
Запуск этого космического телескопа американцы запланировали на 2027 год. Пока же ведутся работы по сборке сложной конструкции, а также проводятся испытания, программа которых рассчитана на несколько лет.
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