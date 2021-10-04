Американцы завершили проектирование телескопа «Роман»

Как стало известно от представителей NASA, вскоре начнутся первые испытания отдельных узлов нового космического телескопа «Роман». Проектные работы уже полностью завершены, говорят специалисты.

Данный телескоп будет работать в инфракрасном диапазоне. Одной из задач аппарата станет изучение темной материи и темной энергии. Также ученые рассчитывают с его помощью сделать множество новых астрономических открытий. Широкоугольная камера позволит вести съемку с разрешением 228 мегапикселей.

Запуск этого космического телескопа американцы запланировали на 2027 год. Пока же ведутся работы по сборке сложной конструкции, а также проводятся испытания, программа которых рассчитана на несколько лет.