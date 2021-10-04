 

Владимирскую и Тамбовскую области возглавили выпускники “школы губернаторов”

04.10.2021, 17:00, Разное
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Александр Авдеев участвовал в первом потоке программы подготовки управленческого резерва – так называемой школы губернаторов. Максим Егоров является выпускником четвертого потока.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва проводится на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она стартовала в июне 2017 года.

В основе программы лежат лучшие практики РАНХиГС, Высшей школы экономики, Корпоративного университета Сбербанка и Московской школы управления “Сколково”.

Напомним, что четвертый поток программы стартовал 30 сентября 2020 года. Обучение прошли 80 человек. В их числе были 16 победителей конкурса управленцев “Лидеры России” – одного из флагманских проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Ранее на встрече с выпускниками программы Владимир Путин напомнил, что ее участники получили назначения на разные государственные должности. Среди них – 39 губернаторов, пять федеральных министров, зампреды Совета Федерации и Госдумы, 32 заместителя федеральных министров, мэры крупных городов.



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