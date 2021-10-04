День отца в России будут отмечать в третье воскресенье октября

“В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября”, – сказано в президентском указе.

Идею об установлении Дня отца вынесло на обсуждение в июле Министерство труда и социальной защиты России. Инициатива поступила от Анна Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного по правам ребенка.

У граждан России есть запрос на такой праздник, отметила она. Кузнецова считает, что это позволит восполнить недостаток внимания в к теме отцовства.

Путин на встрече с общественностью 25 августа выступил с одобрением инициативы. “Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим” – сказал президент.