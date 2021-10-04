 

День отца в России будут отмечать в третье воскресенье октября

04.10.2021, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября”, – сказано в президентском указе.

Идею об установлении Дня отца вынесло на обсуждение в июле Министерство труда и социальной защиты России. Инициатива поступила от Анна Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного по правам ребенка.

У граждан России есть запрос на такой праздник, отметила она. Кузнецова считает, что это позволит восполнить недостаток внимания в к теме отцовства.

Путин на встрече с общественностью 25 августа выступил с одобрением инициативы. “Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим” – сказал президент.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / В Москве рэпер проснулся после драки с друзьями с обожженным задом

30.01 / Мнение: Учебная атака на американскую АУГ

12.01 / Мнение: Как живётся в странах без величия и подъёма с колен

26.11 / Бутина поддержала инициативу о признании физлиц иноагентами

04.02 / «Я ничего не знала» – Личное мнение

25.11 / Как правильно просыпаться: советы врача-сомнолога

11.12 / Начальству все, людям — закон

18.12 / Мнение: Опасайтесь владельцев свиноферм

05.09 / Названы ранние симптомы женских видов рака

22.09 / Джек Потрошитель: Письмо «из Ада»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика