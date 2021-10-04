 

Челябинского бомжа арестовали за реабилитацию нацизма

04.10.2021, 16:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖитель Челябинска отправлен под стражу, в Миассе у мемориала «Скорбящая мать» он повредил Вечный огонь, где устроил сушку носков, теперь он обвиняется в реабилитации нацизма.

«Этот житель отправлен под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 354.1 УК РФ. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, в том числе и за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны», – сообщили Ura.ru в пресс-службе городского суда.

Сообщается, что инцидент с участием бомжа произошел в Миассе в конце сентября. Жители города вызвали полицию, после того как мужчина начал сушить носки и кидать памятные венки в Вечный огонь.

Ранее прокуратура предъявила обвинение жителю Петербурга в осквернении мемориала на Марсовом поле.



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