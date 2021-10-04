 

Выпускники «школы губернаторов» назначены главами двух регионов

04.10.2021, 16:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. Также врио главы Владимирской области стал еще один выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев.

«Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», – говорится в распоряжении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин назначил выпускника первого потока в «школе губернаторов» Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области.

«Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Владимирской области», – говорится на сайте Кремля.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.



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