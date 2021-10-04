 

В РФ станут отмечать День отца

04.10.2021, 16:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поручил учредить в стране «День отца», отмечать его будут в третье воскресенье октября.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в министерстве труда заявили, что в РФ может появиться праздник «День отца», который будет призван повысить роль отцовства в семейном воспитании, а также поможет сформировать его позитивный образ.



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