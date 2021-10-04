В РФ станут отмечать День отца

Президент РФ Владимир Путин поручил учредить в стране «День отца», отмечать его будут в третье воскресенье октября.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в министерстве труда заявили, что в РФ может появиться праздник «День отца», который будет призван повысить роль отцовства в семейном воспитании, а также поможет сформировать его позитивный образ.