Мнение: Учителя признают бесполезность школы, финская школа и эстонская школа

1. Кому лучше всего видны недостатки современной российской школы? Разумеется, самим школьным учителям, которые, в массе своей, достаточно образованные и разумные люди. И вот, согласно опросам, большинство учителей считает, что часть школьной программы бесполезна для реальной жизни (за ссылку спасибо читателю bryan88):

https://olegmakarenko.ru/2235734.html?thread=822024534#t822024534

https://trends.rbc.ru/trends/education/6143b5da9a7947c6e035475a

Согласно исследованию о роли школы и школьного образование, проведенному международной образовательной компанией «ЯКласс» (есть у РБК Трендов), 88% школьных педагогов считают, что школа не готовит детей к реальной жизни.

11% опрошенных утверждают, что знания, полученные в школе, вовсе не применимы в будущей жизни, 77% — что только часть из них полезна и пригодна, и лишь 12% респондентов заявили, что школа готовит детей к жизни в современном обществе и соответствует запросам времени.

Основной функцией школы 37% учителей назвали обучение детей. 34% — подготовку ребенка к будущей жизни за пределами школы, 16% — воспитание и привитие нравственных ценностей, 9% — социализацию школьников, 4% — подготовку учащихся к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения.

Особое внимание было уделено вопросу цифровизации обучения, — 74% учителей видят в цифровых образовательных ресурсах необходимое дополнение к классическим форматам обучения, и лишь 6% респондентов заявили о неэффективности таких ресурсов.

Исследование проводилось в августе 2021 года, в нем приняли участие 2 113 педагогов со всей России.

2. Соседняя с нами Финляндия относится к тем странам, которые нашли в себе смелость провести масштабную реформу школьного образования – и речь идёт не просто о системе проверки знаний или отчетности учителей, как у нас, а именно о самом процессе обучения.

Насколько можно понять со стороны, по крайней мере часть государственных финских школ внедрила у себя новые принципы работы. Вот что российская журналистка пишет про финскую школу:

https://www.forbes.ru/forbes-woman/412215-ukrast-finskoe-chudo-pochemu-skandinavskie-shkolniki-ne-boyatsya-oshibitsya-i

…рейтинги PISA показывают, что финские дети значительно опережают российских школьников по начитанности, по математической подготовке и естественным наукам.

В чем же главный секрет? Еще в конце 70-х годов финны поняли важную вещь. Министерству образования нужно учить не детей, а их учителей. Поэтому педагогическое образование в Финляндии включает в себя изучение IT-технологий и академической грамотности. На практике это значит, что учитель должен понимать взаимосвязь науки и технологий с жизнью общества. Он следит за трендами, новейшими исследованиям, современной литературой и живописью. Зарплата учителя выше среднего, на его место обычно большой конкурс.

И вот что интересно, выучив таким образом специалиста, его отправляют в школу и … оставляют в покое. У обычного школьного учителя — огромный кредит доверия. <…>

15 лет назад Финляндии не приходилось доказывать свою прогрессивность. В 2007 компания Nokia занимала первое место в мире по продажам мобильных телефонов. Однако мы знаем, что произошло позже. C 2010 начался упадок Nokia, потом банкротство и продажа активов по частям. Вы спросите, какое это имеет отношение к школе? Вот в том-то и дело, что финская система образования мгновенно сделала вывод: если не принять меры, то будут новые ошибки. После краха своей главной компании финны решили срочно реформировать школу, сделать ее более инновационной.

Для этого был внедрен принцип phenomenon-based learning (феномено ориентированное обучение — многопрофильная, конструктивистская форма обучения, где студенты изучают тему или концепцию в целом). Концепция или явление изучаются комплексно. Например, тема авиастроения может захватывать историю, литературу, физику и обществознание и финские школьники рассматривают ее в целом, а не изолированно в рамках каждого предмета. <…>

Понятно, что дисциплина, покорность и зубрежка не то, что позволит детям стать успешными завтра. Финская школа тоже понимает эту проблему, поэтому цель не закачать в ребенка объем знаний, а «научить учиться». На практике это означает, что ученики должны освоить семь важных компетенций. Коротко их можно сформулировать таким образом:

умение мыслить;

понимание культуры;

построение устойчивого будущего;

ИТ-компетенции;

предпринимательство;

мультиграмотность;

забота о себе и окружающих, безопасность.

Как именно дети получат эти навыки, во многом зависит от учителя, ведь у него большая свобода действий. Но мне удалось узнать и про общие для всех школ практики.

Методика основана на том, что детям дают задачи, которые имеют реальную связь с жизнью. Например, изучая море, они делают его реальную модель, разбирают химический состав, знакомятся с морскими обитателями, экологией, учатся очищать от загрязнений, размечать территориальные воды и прогнозировать будущее. Во-первых, чтобы проделать такую работу, нужна помощь педагогов по разным предметам. Но это не проблема, а лишь мотивация развивать навыки коммуникации, привлекать к проекту экспертов и учеников старших классов.

Во-вторых, чтобы построить модель моря, нужно ее реально построить руками. Для этого приходится идти в кабинет столярки, забивать гвозди, трудиться в команде. Тут развивается и мелкая моторика, и умение работать в коллективе.

Помогают осваивать компетенции и тематические семестры. Директор объявляет, что ближайшие месяцы будут посвящены какой-то теме. Например, «семья, или «космос», или «культура». На тематическую работу в школе отводят первую половину дня. Утром собрание, на котором выступают дети из разных классов и учителя. После общего обсуждения они разбиваются на группы и составляют план исследования. Если учитель ставит задачу — он не говорит: «Сейчас я вам покажу, как это делать». Обычно он предлагает школьникам самим найти решение.

Дети должны сами задуматься, попробовать разное. Да, и они имеют право ошибаться! Учитель не говорит: «Не делай так, это неправильно». Иначе страх ошибки заблокирует способность мозга к обучению. У финских школьников нет стресса от того, что они сейчас опозорятся, рассердят учителя, сделают глупость. Потому что как раз «делая глупости», можно найти нестандартное решение. Это то смелое качество, которого нам так не хватает во взрослой жизни.

Часто на уроках финские педагоги задействуют конструкторы типа Lego Technic, из которых дети собирают модели всего на свете. Технологии и гаджеты используют на разных уроках. В последнее время стали популярны AR-программы, которые развивают эмоциональный интеллект, учат понимать чувства окружающих.

Освоения компетенций, связанных с культурой, чаще всего происходит на уроках в музеях и мастерских художников. Навыкам предпринимательства и трудовой культуре тоже стараются обучать за пределами школы. В рамках программы дети обязательно должны побывать на предприятиях, в частных и государственных учреждениях. Им рассказывают про сам бизнес, про отношения в коллективе, предлагают попробовать себя в роли работников и даже спрашивают их мнение: как сделать этот бизнес лучше?

Впрочем, насколько успешен финский эксперимент и поможет ли он вырастить в стране поколение для «нового Нокиа», пока не вполне понятно. В упомянутом выше рейтинге стран по уровню знаний школьников (PISA) показатели Финляндии в 2010-е годы несколько просели:

https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment

Финляндия, согласно PISA, остаётся одной из лучших европейских стран по школьному образованию, занимая в Европе 2-е место по уровню знаний школьников в естественных науках и по навыкам чтения. Основная же просадка произошла по математике. Причём постсоветская Эстония опережает финнов по всем трём параметрам, занимая первое место в Европе (в мировом же рейтинге Эстонию опережают Китай с Тайванем и Сингапур).

3. Однако здесь нужно учесть, что в Эстонии школы также были реформированы, сильно изменившись по сравнению с советской эпохой, а принципы обучения были позаимствованы всё в той же Финляндии.

Успехи же эстонцев объясняются тем, во-первых, что они строят свою систему образования, ориентируясь на данный конкретный рейтинг (PISA), подкручивая что-нибудь после каждого очередного международного тестирования.

Во-вторых, в области цифровизации школы эстонцы пошли заметно дальше финнов:

https://www.bbc.com/russian/features-52122692

По словам Лайдметса, Эстония стала первой страной в мире, которая внесла информационно-коммуникационные навыки (ICT) в государственную школьную программу.

В первом классе дети программируют робота-пчелку, в восьмом работают с микроконтроллерами, а в десятом пишут видео-игры в питоне (язык программирования). Как минимум один урок в неделю по каждому предмету проходит в виртуальной среде.

По мнению эстонцев, их образование более ориентированно на практические задачи и на то, чтобы выучить каждого ребёнка, а не только олимпиадников:

Если говорить про Россию, то там, как считает Людмила Рождественская, еще сохранилось советское академическое образование. В итоге Россия отстает в тестах PISA, но лидирует в более академических рейтингах – например, PIRLS и TIMSS. Их проводит Международная ассоциация по оценке учебных достижений IEA.

По словам Рождественской, разница в подходах, например, могла бы выражаться в том, что для эстонских детей может быть сложнее поступать в российские вузы: “Там нужно более сложные алгоритмы считать, это более архаичная программа. А наши дети умеют другое в математике, это более скрытая математика. Она не такая сложная, может быть, с точки зрения классической математики, но сколько у нас их будет … классических математиков?”

Детей всерьёз обучают работать с информацией в интернете:

“Нас учат не доверять первому попавшемуся источнику, надо проверять, достоверная ли информация, смотреть в разных источниках, может, найти какую-то книгу”, – говорит Русской службе Би-би-си Роберт, десятиклассник из Кесклиннаской гимназии.

Правильно гуглить школьников тоже учат на уроках.

“Иногда у детей появляются вопросы о том, что они видели в соцсетях, они спрашивают, что это было. Я объясняю, какое именно слово я гуглю, какие фильтры, какие линки получаю, где может быть более или менее правильный ответ”, – рассказывает Русской службе Би-би-си учительница физики и информатики Вирги Рооп.

Она говорит, что родители напрасно думают, будто поколение смартфонов может научиться выживать в интернете без посторонней помощи. “Сами они умеют в основном развлекаться”, – говорит она.

За безопасностью детей в интернете следят специальные полицейские – веб-констебли.

“В техническом плане дети очень продвинутые, но у них нет социальных навыков, чтобы, например, справиться с угрозами”, – рассказывает Русской службе Би-би-си лейтенант эстонской полиции Маарья Пунак.

Веб-констебли отвечают на вопросы школьников прямо в соцсетях, а иногда приходят на уроки. Говорят о том, что интересует детей или беспокоило учителей: от кибербуллинга до Момо.

“У нас есть олимпиада по социальным навыкам для четырехклассников: я буллю их в интернете, а их задача – остановить буллинг. Треть начинала буллить в ответ, это значит, что у них не было навыков, и мы должны их этому научить”, – говорит Пунак.

Вместе с тем, при всех успехах и вызывающих интерес нововведениях, школьная система в Эстонии далека от идеала. Русскоязычные школы отстают, и причина, судя по всему, кроется в языковом вопросе:

Примерно треть населения Эстонии – русские. И русские дети преимущественно учатся в русских школах.

Согласно результатам PISA, они справляются с тестом хуже учеников эстонских школ, отстают на 42 пункта по чтению и химии, на 29 пунктов по математике.

В самой Эстонии никто не может объяснить, откуда эта разница. Учителя русских школ в первую очередь говорят о проблеме билингвальности. Во-первых, с десятого класса русские дети учатся на двух языках, что, теоретически, может осложнять усвоение предмета.

Во-вторых, в русских школах уходит много дополнительных часов на изучение эстонского языка. Эстонские школы могут пустить эти часы на физику или математику.

Плюс, на русском языке учебных материалов меньше, чем на эстонском.