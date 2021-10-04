 

Юрист предупредил о риске получить тюремный срок за оплату товаров чужой картой

04.10.2021, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предупредил россиян о риске получить тюремный срок за оплату товаров чужой банковской картой. По его словам, такие манипуляции преследуются законом.
Если человек нашел чужую карту, то ему следует отнести ее в любое отделение банка, так как пластиковый продукт является собственностью финансового учреждения, а не владельца. При попытке отплатить картой какие-либо услуги или покупку товара в банке могут легко отследить такие транзакции.

Владелец карты может написать заявление о мошенничестве, после чего правоохранительные органы могут получить банковскую выписку, данные кассового аппарата и свидетельские показания, тем самым зафиксировав факт хищения денежных средств. В случае получения доказательств, вору будет выписан штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Если же он решит «поделиться» чужими средствами на пластиковом носителе с другими людьми, то ему грозит пятилетний срок тюремного заключения, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Волшебством и колдовством всех талибов заклянем!

26.07 / “Я потеряла гармонию”: Анастасия Решетова намекнула на сложные отношения с Тимати

27.01 / Личное: “Широкие коленные чашки”

18.11 / Женщина, умершая от рака, вернулась здоровой «из другого измерения»

01.07 / Володин: Работа над законопроектами не должна прерываться

07.09 / Военные разработки DARPA, которые стали гражданскими: Tor, Siri, робособаки Boston Dynamics и интернет

24.12 / В Новый год с новым штаммом

07.04 / Мнение: Телеграм малых форм

02.04 / Мнение: Об отказавших тормозах

05.07 / После пандемии медики столкнутся с «вьетнамским синдромом» — мнение психологов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика