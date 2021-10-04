Юрист предупредил о риске получить тюремный срок за оплату товаров чужой картой

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предупредил россиян о риске получить тюремный срок за оплату товаров чужой банковской картой. По его словам, такие манипуляции преследуются законом.

Если человек нашел чужую карту, то ему следует отнести ее в любое отделение банка, так как пластиковый продукт является собственностью финансового учреждения, а не владельца. При попытке отплатить картой какие-либо услуги или покупку товара в банке могут легко отследить такие транзакции.

Владелец карты может написать заявление о мошенничестве, после чего правоохранительные органы могут получить банковскую выписку, данные кассового аппарата и свидетельские показания, тем самым зафиксировав факт хищения денежных средств. В случае получения доказательств, вору будет выписан штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Если же он решит «поделиться» чужими средствами на пластиковом носителе с другими людьми, то ему грозит пятилетний срок тюремного заключения, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».