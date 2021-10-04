Ученые обнаружили связь между увеличением объема талии и неалкогольной жировой болезнью печени у людей с диабетом

Ученые провели новое исследование с участием людей с диабетом второго типа. Оказалось, что увеличение объема талии может иметь связь с прогрессированием неалкогольной жировой болезни печени. Результаты исследования были представлены на Ежегодном собрании Европейкой ассоциации по изучению диабета.

В исследовании приняли участие 684 пациента с диабетом второго типа, которые проходили ультразвуковое обследование. Оказалось, что увеличение объема талии у них на 1 сантиметр зачастую происходило на этапе прогрессирования указанного недуга печени. Среди всех участников исследования неалкогольная жировая болезнь печени была диагностирована у 74%, у 12% пациентов она прогрессировала до выраженного фиброза.

Исследователи акцентируют внимание врачей на том, чтобы учитывать данный факт у диабетиков. Увеличение талии должно стать основанием для обследования состояния печени. Вероятно, объем увеличивается из-за накопления жира в брюшной полости, что может привести к развитию неалкогольной жировой болезни органа.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org