 

Лидия Вележева рассказала о начале романа с Алексеем Гуськовым

04.10.2021, 16:46, Разное
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Лидия Вележева стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В ходе шоу она пояснила о начале романа с Алексеем Гуськовым.
Лидия Вележева была студенткой третьего курса театрального училища им. Щукина во время первой встречи с будущим мужем. Он, увидев юную актрису, спросил, есть ли у нее спички, а сама Вележева в тот момент подумала, что выйдет за собеседника замуж в будущем, что и произошло.

Гуськов до Вележевой уже был женат. Во время общения с возлюбленной он никогда не говорил плохо о предыдущей супруге. Познакомиться с ней актрисе не удалось, зато она смогла пообщаться с его дочерью Натальей. По ее словам, наследница актера выросла хорошим человеком, а в разводе родителей дети никогда не виноваты.

Источник: teleprogramma.pro



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