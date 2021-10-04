Лидия Вележева рассказала о начале романа с Алексеем Гуськовым

Лидия Вележева стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В ходе шоу она пояснила о начале романа с Алексеем Гуськовым.

Лидия Вележева была студенткой третьего курса театрального училища им. Щукина во время первой встречи с будущим мужем. Он, увидев юную актрису, спросил, есть ли у нее спички, а сама Вележева в тот момент подумала, что выйдет за собеседника замуж в будущем, что и произошло.

Гуськов до Вележевой уже был женат. Во время общения с возлюбленной он никогда не говорил плохо о предыдущей супруге. Познакомиться с ней актрисе не удалось, зато она смогла пообщаться с его дочерью Натальей. По ее словам, наследница актера выросла хорошим человеком, а в разводе родителей дети никогда не виноваты.

Источник: teleprogramma.pro