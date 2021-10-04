 

Мнение: Волна

04.10.2021, 16:42, Разное
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Прошло всего две недели после «выборов», и строго по расписанию нам включили «четвертую волну». Теперь уже официально. Все массовые мероприятия в России отменены из-за «пандемии». Так распорядилось ведомство санитарфюрера Поповой. Гауляйтер Москвы немедленно подхватил тему: Собянин отметил рост заболевших на 30%, количество госпитализаций — на 20%. Власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса. За нарушения ограничений уже оштрафованы 34 крупных торговых центра в Москве. «Необходимо ужесточать контроль за соблюдением санитарных правил в Москве» — заявил Собянин.

Впереди, судя по всему, возвращение куар-кодов, запретов на посещения кафе, кинотеатров, выставок и прочего. В стране нет никаких других заболеваний и других проблем, кроме коронавируса. Поэтому бороться будем с ним, пока кто-то один не вымрет — либо население, либо вирус.

Источник: Эль Мюрид



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