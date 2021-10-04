Мнение: Зачем женщины мараются о политических импотентов? Это сострадание что ли?



Я тут завел себе одноклассники же и оказывается, т.к. регался с телефона – это зараза схарчила в свое время всю мою телефонную книгу. И поэтому подкидывает контакты относительно левых людей – ну, по работе когда-то телефон записал, случайно познакомился, бывшие соседи – короче, у вас тоже в телефоне буран контактов про которые вы забыли. И вот.

Как вы знаете, я не люблю писать имен в своих текстах, за редким исключением. Хотя все равно люди себя находят и обижаются. Хотя на что, я ж вроде как все делаю: 1) анонимно и 2) культурно (почти всегда, но политические маргиналы меня бомбят переодически).

Ну, в общем, барышня знакомая зарегалась кандидатом от одного политического гуана. Причем серьезно так, дальше писать не могу – совсем будет прозрачно. И у меня один вопрос – зачем?!

Вот у нас тут на выборах партия "Роста" обвешала весь Томск унылой хренью в виде трех женщин. И лозунгом "Перемен!". Результат, правда, то ли по России в целом, то ли еще как – 0,3%. Перевожу на русский – ноль целых, хрен десятых. Переписали тех, кому совсем себя не жалко, короче. Это зачем?

Еще в этот же момент встретил старую знакомую, разговорились про выборы и говорю – у нас еще одна тетя есть, она вот, оказывается, тоже вынырнула – от другой партии. Причем в этой организации она тусит давно – хрен бы знал, с каким успехом – и постоянно так, как кит, выныривает – раз в 4 года или сколько там теперь, я совсем запутался.

Подруга говорит – я ее знаю, она ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ. А я и не спорю – она может быть вообще святой, а вот партия, от которой она идет – полное говно. И это, знаете, многое меняет.

Я в курсе, что в политике вообще все печально и даже Путина, нет-нет, хотят измазать – у него просто свои читы по этому поводу. Но, барышни, дорогие – это ведь на самом деле – зашквар…

Идти за заведомо непроходную организацию топить – это понятно, крайне похоже на то, как жить с лютым алкашом. Причем, в случае партии – типа и нет алкаша. А может и денег дадут или чего там в этом случае важно для женщин?

Но все-таки, я не понимаю. Можно меня пинать до талого – но есть ЕДРО. Вот, капиталистическую партию я понимаю – там все от названия. Жирика понимаю. Понимаю, и вы понимаете, поэтому писать не буду дальше.

Однако, на этом, при всем богатстве выбора…

Короче, вопрос к знатокам – это что за особый сорт экзотики?

Счастья вам.

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