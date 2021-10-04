Критерии выбора криптобиржи для безопасного трейдинга

Криптовалюты давно стали одним из самых популярных видов активов, которые активно торгуются на биржах. Основными площадками для заключения сделок между покупателями и продавцами электронных валют являются так называемые криптобиржи, общее количество которых велико и продолжает расти. В таких условиях для принятия верного решения важно точно знать, на чём стоит заострить внимание, а что не заслуживает пристального рассмотрения при выборе биржи для торговли криптовалютой.

Дополнительные способы заработка

Практика показывает, что большинство самых популярных криптобирж из рейтинга https://cryptonisation.com/obzor-birzh-kriptovaljut-2018/ , могут предложить трейдерам больше, чем просто стандартную торговлю валютными парами. На многих из этих площадок реализована возможность получения дополнительного пассивного дохода в виде процентов за размещение своих финансовых активов.

Заработок на хранении монет на бирже

Популярным способом получения дополнительного дохода от биржевой торговли криптовалютами выступает размещение монет на цифровых торговых площадках. Существует несколько инструментов для получения такого пассивного дохода:

стекинг – заработок на хранении монет на бирже;

лендинг – вклад по образу и подобию банковского депозита, и др.

За хранение криптовалют на бирже можно получить доход от 1-2 до 12-15%, однако следует учитывать также, что с течением времени курс валют может измениться, а значит, дополнительный заработок может полностью или частично съесть курсовая разница.

Количество торговых пар криптобиржи

Одним из центральных критериев выбора площадки для торговли цифровыми валютами выступает также общее количество валютных пар. То, какие валюты представлены на бирже, зависит широта свободы выбора торгового инструмента для трейдеров площадки. Рейтинговые биржи с самым большим количеством торговых пар собраны в свежем рейтинге этого года на портале cryptonisation.com. Сайт посвящён тематике трейдинга на биржах криптовалют и знакомит посетителей не только с рейтингами лидеров отечественного биржевого рынка, но и позволяет узнать реальные данные о различных биржах криптовалют, публикуя честные отзывы и обзоры их работы. Здесь можно узнать, какие лучшие русскоязычные биржи криптовалют сегодня существуют, какие площадки лидеруют по объёму торгов, а какие могут похвастаться самыми высокими рейтингами надёжности и доверия со стороны клиентов. Кроме того, портал знакомит всех интересующихся с подборкой самых рейтинговых и надёжных бирж с минимальным процентом торговой комиссии для трейдеров.