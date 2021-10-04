Мнение: Коротко по Идлибу. 04.10.2021

Коротко по ситуации в Идлибе.

1. Накануне переговоров Путина и Эрдогана в Сочи, ВКС РФ интенсифицировали авиаудары в Идлибе и северо-восточной Латакии (убив несколько десятков боевиков). Турция в ответ нарастила свой контингент в Идлибе, перебросив несколько механизированных рот на усиление опорных пунктов подкрепляющих линию фронта к югу от трассы М-4 (район Джабал-аль-Завия) и к фронту вдоль трассы М-5. Асад же в это время перебрасывал на север части "Сил Тигра" и 4-й танковой дивизии, которые ранее были отправлены на юг для подавления мятежа бывших боевиков в провинции Дераа (мятеж был относительно мирно подавлен при содействии российских переговорщиков, которые убедили боевиков прекратить вооруженное сопротивление Дамаску.

2. На встрече Путина и Эрдогана, где обсуждался вопрос Идлиба, официальных заявлений по этому поводу не было. После переговоров, некоторые турецкие чиновники начали заявлять, что стороны согласились сохранить в Идлибе сложившийся статус-кво. При этом в рамках Московской редакции Сочинской сделки от марта 2020-го года, Турция до сих пор не выполнила свое обязательство по разблокированию трассы М-4 для свободного проезда между Латакией и Алеппо. Таже самая история была и с трассой M-5, которую у Эрдогана отобрали силой в результате наступления САА зимой 2020-го года при поддержке ВКС РФ, что вылилось в скоротечную кампанию против турецкой армией, которая как и сирийская армия, также понесла серьезные потери в людях и технике (в ходе боев за Саракиб и в результате уничтожения механизированной роты в Джабал-аль-Завия) С тех пор, несмотря на авиаудары ВКС РФ, линия фронта в Идлибе принципиально не менялось фактически уже 1,5 года. Да и в целом, несмотря на то, что боевые действия продолжаюются, крупных операций в Сирии мы не видели уже 1,5 года. В основном, обычные КТО, удары ВКС РФ, возня курдов с турками на севере и вылазки ИГИЛ. По сравнению с прежним накалом войны в Сирии, почти рутина (это к вопросу о том, как изменилась ситуация в Сирии после начала российской операции, 6-ю годовщину которой на днях отмечали).

3. Несколько ранее переговоров Путина и Эрдогана, в про-турецких источниках озвучивались турецкие хотелки – Анкара якобы не прочь сдать Асаду Джабаль-аль-Завия, трассу М-4 (вместе с Ариха и Джиср-аль-Шугуром) и еще кусок Идлиба в обмен на то, что РФ закроет глаза на очередную турецкую операцию против курдов, дабы турецкая армия смогла захватит Кобани и кусок территории вокруг Манбиджа, а также Таль-Рифат, фактически соединив кусок с Африном и Джараблусом с оккупированным куском территории у Рас-аль-Айна. В целом, турки зондировали возможность очередной сделки за счет курдов, как это уже было в истории с Африном и операцией в Рожаве. В этом отношении, Турция постоянно напирает на то, что у России и Турции общий интерес в выдавливании американского оккупационного контингента из северо-восточной Рожавы и ослабления фактора курдского сепаратизма, угрожающего Турции и Сирии. Афганская история с бегством США из Кабула также прозрачно намекает, что при должной подготовке, бегство США из региона можно ускорить (как это в Ираке делает Иран, постоянно атакуя своими прокси американские активы в этой стране).

4. При этом Москва пытается активно усадить Асада и Эрдогана за один стол, дабы они договорились о нормализации отношений (как это сейчас происходит в отношениях Асада и иорданского короля, который возобновил авиасообщение с Сирией и упрощает режим на границе). Но Эрдоган не хочет уступать, ограничиваясь кулуарными контактами с Асадом по линии спецслужб, которые периодически встречаются для обсуждения текущей ситуации (последняя такая встреча прошла недавно в Багдаде). Также Эрдоган уклоняется и от российского предложения ограничиться в сирийских делах Пактом Адана, то есть согласованной с Сирией возможностью официально действовать в приграничной зоне против курдов, то есть сократить зону оккупации до границ Пакта Адана. Турция явно не хочет этого делать, так как рассчитывать выторговать за оккупированные территории что-то более существенное.

5. После переговоров Путина и Эрдогана, появились сообщения, что Турция якобы выводит войска из Идлиба. На деле, на север провинции и в Турцию были отведены части усиления, которые перебрасывались в Идлиб до переговоров, контингент, которые уже был там развернут, отнюдь не сократился и с учетом того, что отводят далеко не все, он скорее даже укрепился. ВКС РФ и далее продолжили наносить удары к югу от трассы М-4 под стоны боевиков, что Турция закрывает глаза на то, что Россия их убивает. Но Турция уже ранее не раз показывала, что для нее эта публика расходный материал и при необходимости, Анкара очень легко закрывает глаза на то, что Россия десятками убивает миньонов Эрдогана. На официальных встречах все равно мило улыбаются и пожимают руки.

6. Относительно возможной сделки по М-4, бесплатно ее Эрдоган вряд ли отдаст, торгуясь до последнего за другие выгоды как в Сирии, так и в той же Ливии, где пишут о договоренности по сокращению присутствия ЧВК РФ и Турции в этой стране (были сообщения об отводе "вагнеров" от Аль-Джуфры и выезд некоторой части ЧВК "Садат" из Ливии, но пока что больше на словах. Если сделка достигнута, то через несколько недель (чтобы не выглядело так,что это происходит из-за новой сделки Эрдогана с Путиным), мы можем увидеть полноценную войсковую операцию САА при поддержке ВКС РФ (и возможно, иранских прокси) к югу от трассы М-4 с выходом к этой трассе на широком фронте с ее последующим разблокированием. Заранее такое анонсировать никто конечно не будет. Но это в том случае, если договоренность есть. Если же действительно сохраняется статус-кво, то турки продолжат сидеть в Идлибе, а ВКС РФ продолжат рутинно укатывать шайку Джулани, попутно испытывания на них новые образцы вооружений.

7. Пока что, из намеков на то, что операция возможно, можно отметить переброску сирийских войск (уже упомянутые 4-я танковая дивизия, "Силы Тигра", дополнительные ополченцы NDF, 16-я бригада и т.д), продолжающиеся авиаудары ВКС РФ в районе полосы потенциального наступления, очень высокая активность БПЛА (кроме того, по заявлениям боевиков Джулани, на днях неизвестный дрон-камикадзе убил 4 боевиков), заявления Лаврова о том, что "терроризм в Идлибе надо уничтожить раз и навсегда" (на встрече с главой МИД Египта, Лавров еще раз подчеркнул, что "в некоторых районах Идлиба террористическая угроза особенно сильна", "необходимо выполнять договоренности Путина и Эрдогана" и "разделить умеренных боевиков и террористов из ХТШ", заявления сирийцев, что им на очистку Идлиба военным путем потребуется 2 месяца (с учетом наличия Турции, достаточно оптимистическая оценка, но сирийцы сейчас в целом достаточно оптимистичны после визита Асада в Москву и усмирения Дераа) и т.п.

Турция пока что занята укреплением своей цепи опорных пунктов, но стоит помнить, что в случае с трассой М-5, они не помогли от слова совсем, САА при наступлении просто обходила их и оставляла у себя в тылу, после чего по прошествии месяцев турки их постепенно закрывали и отводили войска на север. Сами по себе они не являются неодолимым препятствием, если их конечно не долбить целенаправленно, чего Сирия и РФ постараются избежать, если дело дойдет до наступления. Спусковым крючком для наступления могут послужить обстрелы Хмеймима или налеты дронов на российскую базу, которую станут формальным поводом. Но опять же, если в Москве договорились отложить вопрос Идлиба не среднесрочную перспективу, то операция к югу от М-4 также будет отложена.

С моей субъективной точки зрения, нет вопроса о том, будет ли операция в Идлибе или нет. Вопрос лишь в том, когда именно она будет.

Рано или поздно она будет проведена. С моей точки зрения, чем раньше, тем лучше, но вполе понятно, что в уравнении отношений РФ и Турции, есть не только Сирия, поэтому бить горшки с Анкарой ради одного Идлиба никто не будет, во всяком случае пока.

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