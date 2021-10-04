 

«Ну, вы верите в это?!» – Личное мнение

04.10.2021, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На месте Полины Гагариной я бы молчала. Народ — не дурак, и все видели этого её бывшего мужа. Но то — я, самая умная женщина современной России, по мнению Охлобыстина и некоторых ещё людей.

А вот Полина Гагарина ответила так на вопрос, почему она не даёт общаться с ребёнком Исхакову: «Ну, вы верите в это?!»


Не дам! Фото: Соцсети

Лично я верю Исхакову. Нет, ну а что? Я бы тоже не дала ему — не дала бы в принципе вообще ни разу, конечно, но и не дала бы общаться со своим ребёнком.

Чего стесняться-то этого?

Всё-таки Полина не очень умная женщина. Связалась с Исхаковым, хотя — вот честно? — по нему же сразу всё видно.

В первую же минуту, как посмотришь на фотографа Диму, то сразу поймёшь, что это за человек.

Конечно-конечно — добрый, мягкий. В хорошем смысле — хозяйственный. Нежный, занудный, плаксивый.

Ему, как мне кажется, не то слово скажешь — заплачет. А потом, по-бабьи, начнёт ещё и манипулировать: я — хороший отец, я помыл посуду и протёр её тряпочкой. Всю карьеру забросил, летаю с тобой и… И сейчас зарыдаю — дай мне быстрее уткнуться в грудь!

Отвлекусь на мгновение от темы, простите: на вас когда-нибудь плакали во время секса? Как это, интересно?

Возвращаясь к Исхакову — вот Полина дала ему, а я её защищала. Говорила: ну, с каждой может случиться, мало ли в жизни бывает.

Врала. Вот со мной такого бы не могло случиться. А с вами? И дальше — Полька ещё оправдывается зачем-то, что ребёнка бывший муж видит чуть ли не ежедневно:

«Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему»

Полин, харе! Ничего такого, что если даже не встречаются в принципе. Мы правда видели Исхакова все и тебя понимаем. Да?

Скажите Гагариной, чтобы снова не комментировала Исхакова. А вы бы дали ему? Ну, в смысле — и вообще, и общаться с ребёнком, или судились бы до потери пульса, чтобы ни-ни?

Помогите Полинке добрым словом, а то она, как мне кажется, жёстко тупит, зачем-то оправдываясь и ведясь на манипуляции бывшего мужа.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / ВДНХ перейдёт в собственность ФСИН

14.07 / Путину золото больше не нужно?

14.08 / Астрономы из США предсказали Вселенной медленную смерть

04.09 / Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила возлюбленного

24.07 / Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

16.08 / Карта акций протеста по всей Беларуси

09.04 / Путин в День космонавтики посетит Саратовскую область

17.09 / Какие надбавки ждут россиян в октябре

23.08 / Илья Авербух со старшим сыном Мартином забрал Лизу Арзамасову из роддома

17.07 / «Видеонаблюдение — это не праздное любопытство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика