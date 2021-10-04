Мнение: Кто отжал «Волги» Чубайса?

Когда в 1992 году Анатолий Чубайс в то время глава Госкомимущества, руководивший российской приватизацией, говорил, что через несколько лет один ваучер будет равен стоимости двух автомобилей «Волга», он искренне верил, что так оно и будет.

И это не вина Чубайса, что народонаселение не смогло толково распорядиться своими ваучерами. Тем более не вина Чубайса, что у многих, кто вложил ваучеры в приемлемые активы, эти самые активы банально отжали. Отжали при явно коррупционной бездеятельности силовиков. Как, к примеру, произошло в Подольске, с женщинами, работавшими в ателье по пошиву и ремонту одежды.

Это ателье открылось еще в годы СССР, в начале 60-х годов в трехэтажном здании на ул. Гайдара.

В 1992 ателье было приватизировано. Тогда-то и было зарегистрировано ООО «Универсиал», которое спокойно проработало до 2009 года. А в 2009 году коллектив предприятия узнал, что здание им не принадлежит.

Но женщины не смирились, начали писать жалобы. И добились возбуждения уголовного дела. В ходе расследования выяснилось, что еще в 2002 были изготовлены липовые дарственные от 23-х учредителей ООО «Универсал», которые взяли и подарили свои доли в уставном фонде предприятия некому Глудилину.

Глудилин «уступил» еще одному персонажу, тот второму, третьему… В конечно итоге предприятие оказалось под контролем некоего очень ушлого парня Андрея Богуславского.

Казалось бы, преступление раскрыто, бери преступника и отправляй его на казенные харчи в колонию. Богуславского даже отправили в СИЗО, но там он пробыл четыре месяца и перед новым 2010 годом вышел под залог. А на свободе развернул бурную деятельность, забросав заявлениями и жалобами полицию, прокуратуру, суды. И в итоге умудрился протянуть десять лет, когда вышел срок давности по рейдерскому захвату ООО «Универсал». Правда, Богусловский все-равно сел. Но уже по другому эпизоду.

7 октября – Мособлсуд будет рассматривать жалобу Богуславского на приговор, вынесенный Одинцовским судом. Хочу сьездить, посмотреть, послушать….

Мне в этой истории вот что интересно. Богуславский приговорен к 5 годам лишения свободы. А здание, в котором когда-то работало ателье, женщинам так и не вернули. "Ситуацию" до сих пор контролирует Богуславский, его люди продолжают собирать плату за аренду…. Если в этой истории нет коррупционной составляющей, во всем все-равно виноват Анатолий Чубайс?

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