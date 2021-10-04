Адвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на приговор – МИД Украины

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Facebook 4 октября.

Белорусский суд 20 сентября приговорил Ференца к трем годам колонии. МИД в тот же день выразил протест и потребовал освободить гражданина Украины, напомнил Николенко.

“Мы считаем дело украинца политически мотивированным, а приговор – несправедливым и противоправным. Доказательств вины приведено не было. В настоящее время приговор не вступил в силу, адвокаты уже подали апелляционную жалобу”, – отметил спикер МИД.

Он подчеркнул, что министерство продолжит защищать интересы Ференца.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10225539694654466

Контекст:

Михаил Ференц – уроженец Донецка, вместе с семьей живет в Беларуси с 2012 года. Его задержали 16 сентября 2020 года. Было принято решении о высылке Ференца из страны, которое потом приостановили. Ференц своей вины не признает, от дачи показаний в суде отказался.

14 сентября 2021 года в суде представительница жэка Фрунзенского района Минска рассказала, что Ференц нанес трафаретом на территории района протестную символику, слова “таракан” и лозунги, чем нанес ущерб в размере 2611 белорусских руб. ($1058).

Жена политзаключенного в комментарии “ГОРДОН” рассказала, что Ференцу приписывают совершение нарушений в дни, когда он уже находился в ИВС на Окрестина.

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантам уже направлены в суды.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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