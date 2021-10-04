Глава НБУ о потерях для Украины из-за запуска “Северного потока – 2”: Ничего неожиданного для нас не будет

“В наши прогнозы заложено предположение в соответствии с действующим транзитным договором. В нем прописан принцип “бери или плати”. То есть Украина получит в любом случае оплату за прокачку 40 млн м³ ежегодно до 2024 года включительно. В этом году Россия уже прокачала более 40 млн м³, поэтому доходы от транзита будут несколько выше. В следующем году и в дальнейшем (прогноз у нас сейчас разрабатывается до 2023 года) заложены контрактные 40 млн м³, то есть будем иметь некоторое снижение по сравнению с этим годом. Но ничего неожиданного для нас не будет”, – подчеркнул глава НБУ.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, станет ли прекращение транзита российского газа критическим для Украины.

“Относительно дальнейших перспектив – это уже вопрос геополитики и это не сфера компетенции НБУ. Конечно, некоторое снижение объемов экспортной выручки будет негативно влиять на платежный баланс. Это математика. Будет ли это влияние критическим? Это зависит и от массы других факторов. В частности, от факторов, связанных с уровнем мировых цен на продукты нашего основного экспорта”, – отметил Шевченко.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода “Северный поток – 2” к началу 2022 года.

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