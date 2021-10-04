Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин – человек не православный, не воцерковленный. Когда я ему рассказывал про Русскую православную церковь, он сказал: “Никакая “Единая Россия” не нужна, если такая партия у нас есть”

“Дело в том, что Путин – человек не православный, не воцерковленный. […] Не был и не есть [набожным человеком]. Когда я ему рассказывал много про Русскую православную церковь… Для президента важно понимать, что весь советский народ из Коммунистической партии резко перешел в РПЦ. Он говорит: “Никакая “Единая Россия” не нужна, если такая партия у нас есть”. Он говорит: “Если они готовы на амбразуру…” Они там на Донбассе с крестами и так далее и батюшки их кадилом – вот он реализовал. А это когда было? 20 лет назад”, – сказал Пугачев.

По его словам, когда Путин в храме стоит со свечкой с серьезным и отрешенным видом, он “исполняет”.

“Если вырезать его цитаты про православие, то вы сойдете с ума. И моя идея была в том, чтобы он с людьми пообщался, понял, что православие – это не хождение с хоругвями и вопли “Православие или смерть”, а совершенно другое – смирение”, – заключил бизнесмен.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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