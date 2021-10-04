 

Мать подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом рассказала о сыне

04.10.2021, 16:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМать подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области Александра Лазарева рассказала, что после освобождения из тюрьмы жизнь ее сына налаживалась, и случившееся стало шоком для нее.

По словам женщины, она видела сына после преступления и разговор был обычным. Она не могла даже предположить, что сын способен снова пойти на преступление. Женщина отметила, что он никогда не грубил, заботился о ней и жил с семьей в Гае, передает «360». 

С будущей супругой Лазарев познакомился, когда сидел в тюрьме. Ходил на работу в магазин, купил квартиру и сам делал в ней ремонт, поделилась женщина. Прошлый срок он получил за убийство хозяина одного из баров. Мать узнала о преступлении, которое совершил сын, когда к ней пришли силовики.

«Все было хорошо, семья, все налаживалось. Ремонт делали, квартиру взяли. Сказали, что вообще пожизненное дадут. Я ничему плохому его не учила никогда. Как теперь я жить буду?! Я не знаю», – сказала его мать.

Прошлый срок мужчина получил за убийство хозяина одного из баров. «У него крыша, что ли, поехала… Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове», – призналась женщина.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления. В региональном СУ СК сообщили об обнаружении орудия убийства – кухонный нож был найден на месте преступления. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. 

В воскресенье в УМВД по Оренбургской области сообщили, что подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом 30-летнего Александра Лазарева задержали при попытке угона автомобиля, он оказал сопротивление при задержании. 



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