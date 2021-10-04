В подмосковном Ногинске начались учения студентов-спасателей и добровольцев им. Героя РФ Зиничева

На базе Ногинского спасательного центра МЧС РФ начал свою работу I Всероссийский слет студентов-спасателей и волонтеров в ЧС имени Героя РФ Евгения Зиничева, его завершением стали демонстрационные учения, посвященные Дню гражданской обороны.

Участниками слета и учений стали студенты вузов МЧС России, добровольцы, начальники студенческих спасательных отрядов ВСКС, волонтеры партнерских некоммерческих организаций. Сотрудники МЧС оказали методическую помощь в подготовке события и обеспечили мероприятия слета связью и электроэнергией, сообщается на сайте МЧС России.

Для участников предусмотрены встречи с экспертами, образовательные семинары и мастер-классы. Академией Государственной противопожарной службы МЧС РФ в рамках слета организован IV Молодежный форум «Мы – будущее МЧС России», который объединит активистов образовательных организаций высшего образования МЧС РФ и добровольцев-студентов.

Напомним, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.