Поп-панк официально вернулся в моду: как вписать его в образ поклонницам стиля

Если вы взглянете на изображения с модных показов, которые представляли новые коллекции на осень и предстоящую зиму, вы увидите засилье черного цвета. И дело вовсе не в мрачном настроении дизайнеров. Вдохновением новых коллекций послужил стиль поп-панк, который царил на подиумах мира в конце 90-х и начале нулевых.

Излюбленная одежда андеграундных субкультур возвращается в моду. Помимо кожи, брутальных ботинок на шнуровке, колготок в сеточку и ремней с шипами, значительно вырос спрос и на другие атрибуты поп-панка. Речь идет о металлических украшениях, черных платьицах в бельевом стиле, клетчатых юбках в складку и дерзких многослойных комплектах.

Тем не менее, в наши дни стиль поп-панк приобрел новое звучание. Он соединился со спорт-шиком и элементами одежды оверсайз. Вот что из этого получилось.

Черно-белые комбинации

Конечно, стиль поп-панк подразумевает под собой одежду черного цвета. Иногда допускаются вкрапления белого, иногда элементы с клетчатым принтом. Однако носить андеграундную одежду так, как ее носили 20 лет назад, дизайнеры не советуют.

Обращайте внимание на брюки и джинсы свободного кроя. Комбинируйте их с укороченными пиджаками, принтованными майками, топами и простыми белыми футболками. На ноги надевайте ботинки на массивной платформе или лоферы с носками (комбинация, которая характерна для стиля преппи).

Топы и мини

В последние годы дизайнеры приучили нас делать акцент на чем-то одном. Поэтому мини-юбки мы стараемся носить с топом, имеющим длинный рукав, ну а под майку надеваем длинные юбки. Поп-панк разрешает открывать одновременно и руки, и ноги.

Поэтому в вашем гардеробе могут появиться корсетные топы, кожаные шорты, трапециевидные юбки и короткие платья в бельевом стиле. Все это великолепие должно быть дополнено акцентными аксессуарами, обувью на грубой подошве, чулками, высокими носками и колготками в сеточку.

Для осенних дней

Осенью провокационные и дерзкие одеяния дополняются худи, джемперами и куртками оверсайз. Если ваши глаза устали от засилья черного, отдавайте предпочтение цвету хаки, дениму и полосатому принту.

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Также вы можете носить длинные юбки с элементами пэчворк, “дырявые” футболки и изделия с принтом, который подходит под настроение стиля.

Составляя стильный образ, вы можете использовать головные уборы, очки и кожаные перчатки без пальцев.

Советы по составлению образов

Выбирая короткие юбки и платья, максимально закрывайте ноги. Например, высокими сапогами со шнуровкой в стиле милитари. Верх при этом может быть объемным.

Длинные юбки и брюки могут стать частью многослойных образов, закрывающих все тело. Но лучше всего удлиненный низ смотрится с укороченным топом, пиджаком или курткой.

Сумки и аксессуары современного поп-панка могут иметь любой цвет. Нивелировать излишнюю брутальность поможет классическая обувь на высоком каблуке.