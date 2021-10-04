 

Ольга Бузова призвала благодарить ее за появление на сцене Дани Милохина и Вали Карнавал

04.10.2021, 15:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ольга Бузова призвала поклонников благодарить ее за открытие некоторых звезд на сцене. По ее словам, именно благодаря ей стали популярными Валя Карнавал и Даня Милохин.
Бузова уверена, что эти артисты брали с нее пример, ведь ее достижения становились стимулом для подрастающего поколения. Поющая телеведущая считает, что ее успех на сцене мотивировал многих молодых звезд записать свою первую песню. Начало творчества у них начиналось в TikTok, после чего во время обращения к Бузовой они говорили, что были уверены в успехе, так как певица своим примером показала им, что стоит пробовать и все получится.

Бузова призналась, что не согласна с критикой в адрес Вали Карнавал, Ани Покров и Дани Милохина. Молодые артисты имеют право заниматься любимым делом, а их творчество нравится публике. Бузова в завершение призвала благодарить ее за успехи молодых исполнителей.

Источник: dni24.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.02 / Пиво, ревность, табурет

20.05 / Мнение: О техноромантизме

18.08 / Cын Элизабет Херли подписал контракт с известным модельным агентством

18.08 / На проспекте Мира отреставрируют особняк начала XIX века

10.06 / Читаем характер человека по его морщинам: советы экстрасенсов и психологов

16.08 / У ребенка до 5 лет уровень энергии на 50% больше по сравнению со взрослым

22.09 / Мнение: Сокрытие улик

24.10 / Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми

12.05 / Ученые рассказали о полезных свойствах мятного чая для здоровья человека

05.12 / Мнение: Специалист по устойчивому развитию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика