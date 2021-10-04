Ольга Бузова призвала благодарить ее за появление на сцене Дани Милохина и Вали Карнавал

Ольга Бузова призвала поклонников благодарить ее за открытие некоторых звезд на сцене. По ее словам, именно благодаря ей стали популярными Валя Карнавал и Даня Милохин.

Бузова уверена, что эти артисты брали с нее пример, ведь ее достижения становились стимулом для подрастающего поколения. Поющая телеведущая считает, что ее успех на сцене мотивировал многих молодых звезд записать свою первую песню. Начало творчества у них начиналось в TikTok, после чего во время обращения к Бузовой они говорили, что были уверены в успехе, так как певица своим примером показала им, что стоит пробовать и все получится.

Бузова призналась, что не согласна с критикой в адрес Вали Карнавал, Ани Покров и Дани Милохина. Молодые артисты имеют право заниматься любимым делом, а их творчество нравится публике. Бузова в завершение призвала благодарить ее за успехи молодых исполнителей.

Источник: dni24.com