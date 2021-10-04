 

Сатановский назвал неадекватным поведение Киева из-за газового маневра Венгрии

04.10.2021, 15:52, Разное
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Новый контракт Венгрии с «Газпромом» привел к резкой реакции со стороны властей Украины. Политолог Евгений Сатановский назвал неадекватным поведение Киева из-за этого маневра, опубликовав соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.
Украина потребовала от западных стран повлиять на ситуацию. Сатановский назвал такие заявления неуместными, ведь призывы к Западу заставить РФ осуществлять поставки природного газа исключительно с помощью украинского транзита являются некомпетентными.

Сатановский отметил, что это выглядит так же странно, как и звучит. Некоторые украинские политики заявили, что Киев всегда должен считаться правой стороной, поэтому в Европе должны поддерживать Украину и делать все возможное для выполнения их требований. Сатановский возмущен этим, отметив, что в Брюсселе вряд ли поддержат Незалежную.

Украинскую власть политолог назвал жадными, глупыми и провинциальными политиками, которые не могут поднять свои амбиции выше обычного попрошайничества и воровства. В завершение Сатановский отметил, что подобные истерики уже давно перестали приносить результат и не способны повлиять на ситуации в стране и мире, цитирует его слова издание newinform.



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