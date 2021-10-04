 

Врач рассказал о повышенном риске заражения ОРВИ после COVID-19

04.10.2021, 15:52, Разное
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Основатель и глава научного медцентра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев пояснил о повышенном риске заражения ОРВИ после перенесенного COVID-19. Дело в том, что борьба с коронавирусом ослабляет организм человека, в результате чего он становится уязвим пере другими заболеваниями.
COVID-19 часто сопровождается снижением защитных функций организма и рядом продолжительных осложнений. По этой причине врачи рекомендуют переболевшим ковидом пациентам проходить иммунокоррекцию. После коронавируса организм сильно ослаблен, поэтому риск заболеть ОРВИ заметно возрастает.

Острая респираторная вирусная инфекция тоже ослабляет организм, но меньше влияет на течение коронавируса, если сравнивать с хроническими недугами. Андрей Исаев рекомендует гражданам вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности, сообщается в материале издания newinform.



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