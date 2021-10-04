 

Командиру корабля морской охраны, пропустившему Delfi через украинскую границу, сообщили о подозрении

04.10.2021, 15:34, Новости дня
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По данным следствия, в ноябре 2019 года командир корабля морской охраны, который нес боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях у танкера Delfi и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

При осмотре судна пограничники установили, что танкер пересек границу Украины без необходимых документов. Также у него была слишком маленькая команда – трое вместо пяти человек. Кроме того, пограничники обнаружили неработоспособность главных двигателей судна, потерю одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки для угрозы жизни и здоровью членов экипажа и посторонних лиц.

В итоге грузовой танкер во время шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа “Дельфин”, где произошла утечка нефтепродуктов.

Бывшему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны предъявили подозрение в небрежном отношении военного чиновника к службе, причинившем существенный вред (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Он медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. В итоге судно затопило. По данным СМИ, Delfi могли задействовать в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля 2020 года. 26 августа его поставили на киль. Delfi отбуксировали в порт Черноморск 10 сентября.

В марте 2021 года Хозяйственный суд Одесской области принял решение, что владелец танкера, которым на то время являлась компания Mister Drake PC, должен заплатить 2,7 млн грн за ликвидацию последствий аварии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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