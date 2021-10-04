В Минздраве Украины рассказали, с какими симптомами COVID-19 может понадобиться госпитализация

В ведомстве рассказали, при каких симптомах пациенту может потребоваться госпитализация, к ним относятся:

боль в грудной клетке;

затрудненное дыхание, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента

“Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе в конкрентных больного”, – уточнили в пресс-службе.

В Минздраве отметили важность консультирования семейным врачом, который может определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. За все время пандемии в Украине заболело 2,4 млн человек, умерло около 57 тыс. пациентов.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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