 

В Тернополе ночью ловили сбежавших буйволов. Видео

04.10.2021, 15:34, Новости дня
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В ролике видно, как буйволы бегают не только по парку, но и по проезжей части.

https://www.facebook.com/tarnopil/videos/261558542539390/

Как рассказали ZAXID.NET в управлении парков Тернопольского горсовета, чтобы сбежать, животным пришлось преодолеть три забора.

“Первый – самый прочный, поэтому они просто в том месте, где калитка, ее отодвинули. Другой забор – из простой обычной металлической сетки, буйволы ее согнули и переступили. А третью ограду из металлических секций массой своей провалили. Эти животные весят по 300 килограммов каждый, если не больше. Но мы быстро их поймали и загнали обратно в зооуголок. Теперь проводим ремонт ограждения”, – рассказал замглавы управления Николай Ткач.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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